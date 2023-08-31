У кота все 9 жизней пронеслись перед глазами

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Домашний кот заметил, что к нему приближается маленький ребенок и решил слиться с местностью. И ведь сработало! Один из родственников малыша запечатлел комичную сцену.
Коту очень не хотелось иметь дело с человеческим детенышем.
Не двигайся! Они реагируют на движение.
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