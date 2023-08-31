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Сообщество Без кота и жизнь не та 1709 постов • 479 подписчиков подписаться
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У кота все 9 жизней пронеслись перед глазами

У кота все 9 жизней пронеслись перед глазами

Автор:
31 августа 2023 10:17
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кот   курьёзы   
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Домашний кот заметил, что к нему приближается маленький ребенок и решил слиться с местностью. И ведь сработало! Один из родственников малыша запечатлел комичную сцену.

Коту очень не хотелось иметь дело с человеческим детенышем.

Не двигайся! Они реагируют на движение.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кот   курьёзы   
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7  комментариев
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4k
Наталья 58 минут назад
А малыш замечательный. У меня сынок в таком возрасте такой беленький, мягонький был.
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26k
AzuveR 6 минут назад
Главное прикинуться ветошью и не отсвечивать.
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8k
Nikolay Полчаса назад
Опытный....
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1k
Vergüenza Ajena 48 минут назад
- Какое выражение самое опасное для котов?
- Ой, кися....
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4k
Наталья Час назад
Мощно
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19k
Алексей Теуш Час назад
Ниндзя!!!
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