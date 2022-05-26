Один из самых эффективных способов отучить кота лазить по столу

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Большинство кошек любят забираться на столы, подоконники и другие возвышенности в доме. Если подобные действия питомца причиняют вам неудобства, то просто расстелите фольгу на столе.
Кот не оценил фольгу, расстеленную на столешнице. Эффект превзошел все ожидания хозяев.
Источник:
АНТИФИШКИ
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