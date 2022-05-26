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Сообщество Без кота и жизнь не та 1305 постов • 434 подписчика подписаться
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Один из самых эффективных способов отучить кота лазить по столу

Один из самых эффективных способов отучить кота лазить по столу

Автор:
26 мая 2022 09:42
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Курьезы   Юмор   в мире   видео   животные   кот   прикол   стол   фольга   
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Большинство кошек любят забираться на столы, подоконники и другие возвышенности в доме. Если подобные действия питомца причиняют вам неудобства, то просто расстелите фольгу на столе.
Кот не оценил фольгу, расстеленную на столешнице. Эффект превзошел все ожидания хозяев.

Источник:

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Метки: Курьезы   Юмор   в мире   видео   животные   кот   прикол   стол   фольга   
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10  комментариев
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2k
South 2 часа назад
А к фольге было 220 подведено?
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46
Vlad 17 минут назад
Спасибо за идею! :-)
ЗЫ. [мат] пушистым :-)
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1k
Денис 20 минут назад
Мой кот так пару раз прыгнул... Потом просек фишку.... и в одну из ночей я проснулся от того, что он фольгу скомкал в шарик и гонял ее по квартире)))
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25
Jangalop 38 минут назад
3-5 сек можно смотреть вечно!
сделал бы кто кубик...
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1k
Legat 54 минуты назад
Может фольга еще и под напряжением?
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10k
zlopisec 2 часа назад
Да он наверное от стресса весь дом кирпичами закидал....
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14k
Александр 2 часа назад
У нас кот без фольги научился не лазить на стол.
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10k
Sasa 3 часа назад
Охренеть!!! Во реакция у кота! На всю жизнь запомнит! )))
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