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Сообщество Без кота и жизнь не та 1290 постов • 433 подписчика подписаться
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Хитрый кот стащил часть улова юного рыбака

Хитрый кот стащил часть улова юного рыбака

Автор:
17 мая 2022 10:58
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Курьезы   Юмор   видео   животные   кот   прикол   рыба   рыбак   
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Голодный и хитрый кот выждал момент и схватил рыбину, которую вытащил из воды мальчик. Родственница ребёнка запечатлел курьезную сцену.
Мальчику ничего оставалось, кроме как пуститься погоню за вороватым пушистым хищником.

Источник:

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Метки: Курьезы   Юмор   видео   животные   кот   прикол   рыба   рыбак   
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2  комментария
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9k
Бритва 2 часа назад
напугал своими воплями маленького котика
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858
Victor Chromov 2 минуты назад
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