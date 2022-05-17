Хитрый кот стащил часть улова юного рыбака

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Голодный и хитрый кот выждал момент и схватил рыбину, которую вытащил из воды мальчик. Родственница ребёнка запечатлел курьезную сцену.
Мальчику ничего оставалось, кроме как пуститься погоню за вороватым пушистым хищником.
Источник:
АНТИФИШКИ
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