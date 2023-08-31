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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 671 пост • 38 подписчиков подписаться
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Держал за голову и наносил удары: новосибирец напал на двух подростков

Держал за голову и наносил удары: новосибирец напал на двух подростков

Автор:
31 августа 2023 08:37
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   драка   люди   нападение   неадекват   новосибирец   подростки   
1879
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Инцидент произошел около дома на улице Степной, 71, в конфликте участвовали 14-летние мальчик и девочка. Действия мужчины попали на видео.

На кадрах можно услышать крики и увидеть, как мужчина держит юношу за голову и наносит удары, когда последний зовет на помощь. Неизвестно, сколько именно людей участвовало в конфликте, но кто-то из них просит мужчину не трогать девушку, которая находится за кадром. На видео сибиряк обращается к подростку и говорит, что изобьет и убьет его, а затем уходит к подъезду дома.



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Метки: Видео   драка   люди   нападение   неадекват   новосибирец   подростки   
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38  комментариев
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20k
сеньор Леонсио Час назад
А началось с чего, или мужчина воплощение зла и беспречинно напал на невинных подростков?
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1k
Лютый вам Бетховен 37 секунд назад
Провёл воспитательную беседу на понятном для подростков языке.
Именно поэтому (в своё время) ручки вентелей на всех выходящих на улицу трубах были сняты, чтобы кое-кому не пришла "гениальная идея повеселиться".
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1k
Vergüenza Ajena 5 минут назад
Как мне показалось, он его и не бил вовсе.
Так, воспитательные леци.
И как всегда только плохой взрослый и подростки одуванчики.
ГДЕ НАЧАЛО?
Не верится мне что взрослый самостоятельный мужчина на ровном месте набросился на играющих "детишек".
Видать, сильно достали.
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22k
BiZ 13 минут назад
и давай мяукать на камеру. дерьмо ссаное.
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684
Алексей 17 минут назад
Дело Кампота жило, живет и будет жить.
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2k
Vadim Balabanov 20 минут назад
За волосы держал, не за голову.
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10k
Garpia121 Полчаса назад
Зная современных подростков, сомневаюсь что это невинные жертвы. И уж очень картинно особь мужского пола просит пощады.
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3k
Алекс Полчаса назад
а в чем проблема? хотя, судя по морде мужика - в далеком запое.
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7k
Николай Полчаса назад
Малолетние утырки не связывают два факта кран торчащий из стены дома оплачивается из кармана жильцов или подъезда или дома, отсюда и последствия, уж про крики или маты утверждать не буду, только то что по факту на видео, а мужик вполне себе пытался донести хоть и не совсем мирным путем, но он то понимает что ему за это будет...
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33k
Fat Lynx 38 минут назад
Какова суть конфликта?
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34k
АнтонПолднев 43 минуты назад
Я на Фишках уже почти 10 лет. И всё это время удивляюсь. Почему органы следствия и ФСБ не обращаются к нашим комментаторам за помощью? Зачем вести кропотливую, многодневную и очень сложную работу, когда можно спросить у людей, которые точно всё знают, напрямую? То же самое касается любой сферы деятельности. Начиная политикой и заканчивая рецептом борща. Ведь как можно в стране и мире жизнь улучшить... Куда там Ванге и Мессингу до наших комментаторов...
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2k
Paul 51 минуту назад
Вот просто так вот взял и набросился на невинных детишек! Ога... Верим! Нет.
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3k
kuchipachi 56 минут назад
Лично я ничего не понял из данного видео. Оператору руки оторвать. Видно только возню и пару лёгких ударов в корпус парню и слышны голосп. Больше ничего. Даже в описании нет причины конфликта. Да, многие уже начинают фантазировать на тему длинного языка подростков. Но это фантазии. Причина могла быть и простым шумом от подростков, которые могли безобидно веселиться и никого не трогать. Но этого мы не знаем. А фактов нет никаких.
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3k
Игорь Час назад
нет предыстории
не исключено, что парень сначала напросился, потом, как прилетело "что мы вам сделали"
может и наоборот.
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3k
kuchipachi Час назад
И опять читаю одни догадки как все было))) прям фантазеры одни сплошные)
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20k
scorpick Час назад
А давайте я расскажу, как было. Пацан решил понтануться перед девчонкой, сделал что-то, что возмутило мужика и потом ещё начал дерзить. У мужика в руках что-то типа плётки. Ей он и надавал атата по жопе. Пацана никто никогда не наказывал, наверное без отца растёт, поэтому он стал верещать, как баба. А фраза: "Что мы вам сделали" или "Нас то за что?" это прям классика от нашкодивших подростков. Жаль только мужика, привлекут его по-любому. Время такое гадкое.
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357
Funny Час назад
как всегда интересно с чего всё началось и с трудом верится что мужик просто так начал
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55k
dima423 Час назад
Хз на вид мальчику и девочке не 14, а лет 16, они ростом выше этого деда... какая то молодежь жеманная пошла, я бы в своем детстве с 2 ударов бы уработал этого деда)) Все таки мое стойкое убеждение что всех мальчиков надо отдавать на единоборства, хотя бы для общего развития чтобы пару раз в неделю ходили...
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12k
Евгений Час назад
Похоже, шкет выпендривался перед девчонкой и наехал на мужика. Пришлось "отвечать за базар". А это ему не в интернетах хамить. Это оказалось больно. Может ума прибавится.
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