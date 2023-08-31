Держал за голову и наносил удары: новосибирец напал на двух подростков

1879
1
1
Инцидент произошел около дома на улице Степной, 71, в конфликте участвовали 14-летние мальчик и девочка. Действия мужчины попали на видео.
На кадрах можно услышать крики и увидеть, как мужчина держит юношу за голову и наносит удары, когда последний зовет на помощь. Неизвестно, сколько именно людей участвовало в конфликте, но кто-то из них просит мужчину не трогать девушку, которая находится за кадром. На видео сибиряк обращается к подростку и говорит, что изобьет и убьет его, а затем уходит к подъезду дома.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Сочи мужчина напал с ножом на прохожего
- Женщина нападает на сотрудников пункта выдачи
- В подмосковном Егорьевске неадекват заявился в пункт выдачи Wildberries и начал угрожать сотруднице
- Безбилетник напал на пассажира из-за того, что тот не позволил ему пройти через турникет
- Пьяные подростки устроили танцы прямо на кладбище
Новости партнёров
реклама
Именно поэтому (в своё время) ручки вентелей на всех выходящих на улицу трубах были сняты, чтобы кое-кому не пришла "гениальная идея повеселиться".
Так, воспитательные леци.
И как всегда только плохой взрослый и подростки одуванчики.
ГДЕ НАЧАЛО?
Не верится мне что взрослый самостоятельный мужчина на ровном месте набросился на играющих "детишек".
Видать, сильно достали.
они то сразу пишут кто виноват
не исключено, что парень сначала напросился, потом, как прилетело "что мы вам сделали"
может и наоборот.
____
Ну конечно ты нам все расскажешь, ты же там был и все видел, или ты этот дед?)