Держал за голову и наносил удары: новосибирец напал на двух подростков

На кадрах можно услышать крики и увидеть, как мужчина держит юношу за голову и наносит удары, когда последний зовет на помощь. Неизвестно, сколько именно людей участвовало в конфликте, но кто-то из них просит мужчину не трогать девушку, которая находится за кадром. На видео сибиряк обращается к подростку и говорит, что изобьет и убьет его, а затем уходит к подъезду дома.









