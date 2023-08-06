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В Сочи мужчина напал с ножом на прохожего

В Сочи мужчина напал с ножом на прохожего

Автор:
06 августа 2023 12:07
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Сочи   люди   нападение   наркоман   неадекват   нож   
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Инцидент произошел днем 3 августа, на улице Чайковского Центрального района курорта.

В полицию поступило сообщение о том, что мужчина в явно неадекватном состоянии ударил мужчину ножом в плечо.

Сотрудниками полиции оперативно был задержан неоднократно судимый за наркоту и разбой 41-летний местный житель.


Сейчас пострадавший находится в стационаре городской больницы.

Источник:

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Метки: Видео   Сочи   люди   нападение   наркоман   неадекват   нож   
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11  комментариев
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57k
Опиум для народа Час назад
-"неоднократно судимый за наркоту и разбой 41-летний местный житель."-
-а что эта рецидивистская мразь вообще делает в социуме?
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29k
Ваня 9 минут назад
у нас вчера в автобусе (донецк, остановка "мотель") такой же выхватил в бубен и был отдан полиции, вломили без лишних слов...
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14k
GROMOZEKA 2 часа назад
Блин, у тебя же рюкзак за спиной.
Кто же голыми руками пытается защищаться от ножа?
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Что вы все едете на море? Медом там намазано!? Отдыхайте в отпуске на даче или лучше на балконе у себя
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