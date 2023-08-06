В Сочи мужчина напал с ножом на прохожего

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Инцидент произошел днем 3 августа, на улице Чайковского Центрального района курорта.
В полицию поступило сообщение о том, что мужчина в явно неадекватном состоянии ударил мужчину ножом в плечо.
Сотрудниками полиции оперативно был задержан неоднократно судимый за наркоту и разбой 41-летний местный житель.
Сейчас пострадавший находится в стационаре городской больницы.
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-а что эта рецидивистская мразь вообще делает в социуме?
Кто же голыми руками пытается защищаться от ножа?
Я говорю в целом про оборону от холодоса
Избежать всегда лучше
А так хоть море понюхает