В Новосибирске мужик поругался с цыганами и выгнал их из автобуса

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Одна кормила ребёнка грудью, другая - перекрыла коробками проход.
Неравнодушному гражданину не понравилось поведение нескольких цыган в новосибирском автобусе. Одна из этой группы, при всех, кормила своё чадо грудью, другая - перегородила проход.
И тогда мужчина начал «собеседование», в конце которого выкинул цыган из транспорта.
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в остальном согласен. я не нацист, и всех уважаю, но эти - отдельный случай.