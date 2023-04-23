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В Новосибирске мужик поругался с цыганами и выгнал их из автобуса

В Новосибирске мужик поругался с цыганами и выгнал их из автобуса

Автор:
23 апреля 2023 18:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   автобус   драка   мужик   скандал   цыгане   
3271
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Одна кормила ребёнка грудью, другая - перекрыла коробками проход.

Неравнодушному гражданину не понравилось поведение нескольких цыган в новосибирском автобусе. Одна из этой группы, при всех, кормила своё чадо грудью, другая - перегородила проход.

И тогда мужчина начал «собеседование», в конце которого выкинул цыган из транспорта.

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Метки: Новосибирск   автобус   драка   мужик   скандал   цыгане   
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32  комментария
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5k
Александр 7 часов назад
Хоть и датый, но поступил крайне разумно. Без особых пинков и лещей.. Просто вытолкал и все! И последняя фраза в точку!
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5k
Искандер 3 часа назад
А у нас что, цыгане поражены в гражданских правах? Почему какое-то пьяное быдло решает кому можно, а кому нельзя ездить в транспорте! Да, мне тоже не нравятся цыгане как таковые, но мне не нравится и такая пьянь, которая нападает на людей, только потому, что они безответные, да к тому же ещё и с ребёнком! Ну если мешают ему коробки, попроси отодвинуть в сторону, вряд ли они на него напали, просто по пьяни он герой!!! Зачем превращаться в нацистов на пустом месте! Гитлер вообще призывал их уничтожать, зачем нам повторять его путь!
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1k
Ирина К. 3 часа назад
Какой мужик правильный - слеза навернулась.
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7k
Компьютер DELL монитором 4 часа назад
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10k
Летучий Мыш 4 часа назад
Че то не вижу никаких особых проблем. Разве что бабу со ступенек согнать, автобус полупустой похоже, либо нормальное место пусть займёт, либо пусть стоит. Ну и вещи с прохода сдвинуть, места вон валом. У нас студенты часто в метро, когда не час пик, естественно, столы и прочую мебель перевозят, а шо делать) Тут достаётся чисто потому, что цыгане(
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832
Гера 5 часов назад
Выдать ему именной огнемет!
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6k
hhwost 5 часов назад
если кого-то может смутить женщина, кормящая ребёнка грудью - это явно психически больной неадекват.
в остальном согласен. я не нацист, и всех уважаю, но эти - отдельный случай.
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24
Dynin 5 часов назад
На территории табора не айнэнэкать!)
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10k
Rado 5 часов назад
Ссылка coub.com
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17k
fanatik115 5 часов назад
их из страны выгнать нужно.
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12k
Shtoppi 6 часов назад
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homerchik 6 часов назад
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1k
Нудник Шпилкес 6 часов назад

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66
Алексей Бляйбтрой 6 часов назад
Томми переехал в новосиб
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17k
Роберт Шекли 6 часов назад
Проветрил помещение
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August

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