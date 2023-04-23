В Новосибирске мужик поругался с цыганами и выгнал их из автобуса

Неравнодушному гражданину не понравилось поведение нескольких цыган в новосибирском автобусе. Одна из этой группы, при всех, кормила своё чадо грудью, другая - перегородила проход.

И тогда мужчина начал «собеседование», в конце которого выкинул цыган из транспорта.