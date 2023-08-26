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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 644 поста • 38 подписчиков подписаться
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В Туапсе столкнулись семейки многонационалов

В Туапсе столкнулись семейки многонационалов

Автор:
26 августа 2023 10:12
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: драка   избиение   конфликт   люди   перепалка   туапсе   
2252
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Недолгая словесная перепалка переросла в избиение.

Внимание на видео присутствует ненормативная лексика, а также жестокость и насилие!

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Метки: драка   избиение   конфликт   люди   перепалка   туапсе   
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16  комментариев
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6k
yahaomsk Час назад
когда уже перестанут постить гавно,которое не воспроизводится!!!???
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26k
AzuveR 8 минут назад
У толстой ребёнок разрывается , которого нужно срочно успокоить, а она в мужские разборки лезет. И становится официальным спарринг партнёром.
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1k
Николай 9 минут назад
А бородач красава с пощечинами))))
Я как то дохлого, мелкого, но очень синего и агрессивного гопника таким же методом до слез довел) А, потому что он бросил банку посередине тротуара в 2х метрах от урны. Убрал в итоге)))))
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16k
Shtoppi 13 минут назад
очень содержательное описание происходящего. оно настолько ох_ительно что даже просмотр видео не помог сделать выводы о том, что там происходит. в общем
Ссылка www.youtube.com
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32k
Slonyash 15 минут назад
Не пойму, как правильно ответить на вопрос "Ты ох...ел?".

А так - хорошая короткометражка, экшина много!
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57
Нежмисто Живисто Полчаса назад
Ребёнка жалко единственно
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9k
Уретра Брежнева Полчаса назад
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24k
MrGod Полчаса назад
Опять говноплеер не открывается
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4k
Alex 54 минуты назад
Грязные свиньи
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3k
Pioner76 Час назад
Бородатый видно не в первый раз порядок устраивает...
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3k
kuchipachi 2 часа назад
Какой настырный мужчина в синей футболке
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20k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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22k
Виталий Касандров 2 часа назад
Таки непонятно чего не поделили то?
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GoodNeon

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