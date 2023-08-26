В Туапсе столкнулись семейки многонационалов

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Недолгая словесная перепалка переросла в избиение.
Внимание на видео присутствует ненормативная лексика, а также жестокость и насилие!
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Я как то дохлого, мелкого, но очень синего и агрессивного гопника таким же методом до слез довел) А, потому что он бросил банку посередине тротуара в 2х метрах от урны. Убрал в итоге)))))
А так - хорошая короткометражка, экшина много!
Выводы делаю из того что бородатый тактично посылает синего на фиг. Да и оператор бородатого не лезет.