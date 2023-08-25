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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 635 постов • 38 подписчиков подписаться
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«Это не ребята, а зверята!»: в Краснодарском крае школьники, вставляют лезвия в лавочки на детской площадке

«Это не ребята, а зверята!»: в Краснодарском крае школьники, вставляют лезвия в лавочки на детской площадке

Автор:
25 августа 2023 09:36
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Лезвие   в Краснодарском крае   дети   лавочка   малолетние садисты   садисты   
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В посёлке Супсех малолетние садисты решили «перерезать» местных жителей и на одной из детских площадок вставили в лавочки лезвия; на замечания взрослых школьники не реагировали.

Местная жительница рассказала, что школьники вставляют лезвия в лавочки и не реагируют на замечания взрослых. Один из мальчиков объяснил свой поступок тем, что лезвие было прошлогодним, и оно бы не смогло никого порезать.  




«Эти мальчики до того, как я сняла видео, вставляли лезвие в другую лавочку острием вверх. Я их наругала и они побежали в другой конец Супсехского парка и всунули его в эту лавочку. В общем, по нормальному они не понимают. Родители, примите меры!» - пишет обеспокоенная женщина


Современные дети «совсем утратили чувство сострадания».



«Вообще садизм, жестокость, грубость, стали характерными для современной молодёжи», - поделилась своими наблюдениями Интернет-пользовательница


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Метки: Лезвие   в Краснодарском крае   дети   лавочка   малолетние садисты   садисты   
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11  комментариев
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20k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Иначе никак. Или мы их ,или они нас.
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16k
Мистер Фикс 8 минут назад
Поколение Монгенштернов...
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50k
turyst 16 минут назад
Странно, что они её на хутор бабочек ловить не послали.
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47k
Aleksandr 18 минут назад
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55k
dima423 21 минуту назад
к родителям надо было отвести! просто так он не поймет...
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26k
ПаганецЪ 22 минуты назад
Раньше им бы по жопе надавали, а сейчас - не моги, онижедети.
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158
Виталий Гедрис Полчаса назад
Оно прошлогоднее, не режется. Я в шоке. А проверить на его жопе?
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33k
albedo Полчаса назад
Во первых - пересмотрели современных фильмов.
Во вторых - сейчас нельзя "воспитать" подзатыльником малолетнего хама.
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Городские легенды... городские легенды... Реальность!
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