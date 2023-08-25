«Это не ребята, а зверята!»: в Краснодарском крае школьники, вставляют лезвия в лавочки на детской площадке

В посёлке Супсех малолетние садисты решили «перерезать» местных жителей и на одной из детских площадок вставили в лавочки лезвия; на замечания взрослых школьники не реагировали.
Местная жительница рассказала, что школьники вставляют лезвия в лавочки и не реагируют на замечания взрослых. Один из мальчиков объяснил свой поступок тем, что лезвие было прошлогодним, и оно бы не смогло никого порезать.
«Эти мальчики до того, как я сняла видео, вставляли лезвие в другую лавочку острием вверх. Я их наругала и они побежали в другой конец Супсехского парка и всунули его в эту лавочку. В общем, по нормальному они не понимают. Родители, примите меры!» - пишет обеспокоенная женщина
Современные дети «совсем утратили чувство сострадания».
«Вообще садизм, жестокость, грубость, стали характерными для современной молодёжи», - поделилась своими наблюдениями Интернет-пользовательница
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Во вторых - сейчас нельзя "воспитать" подзатыльником малолетнего хама.