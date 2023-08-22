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В Швеции напали на организатора акции по сожжению Корана

В Швеции напали на организатора акции по сожжению Корана

Автор:
22 августа 2023 15:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Стокгольм   Швеция   коран   нападение   полиция   
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К счастью для пострадавшего, нападение тоже было своего рода медийной акцией.

В пригороде Стокгольма неизвестный мужчина напал на иракца Салвана Момика, который не так давно прославился сожжением Корана в центре шведской столицы. По данным издания Aftonbladet, в понедельник днём Салвана на улице подкараулил молодой человек в боксёрских перчатках и сказал по-арабски: "Давай поиграем! Ты и я. Ну что, мы же играем?".


Очевидно, у нападавшего не было планов сильно выходить за рамки закона. Салван получил всего несколько несильных ударов, после чего схватил стоявший рекламный штендер, чтобы использовать в качестве щита от агрессора. На этом запись с нападением прерывается.

Момика вызвал полицию, когда нападавший уже скрылся, стражи порядка начали предварительное расследование инцидента. К текущему моменту подозреваемого не задержали.

Источник:

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Метки: Видео   Стокгольм   Швеция   коран   нападение   полиция   
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4  комментария
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16k
Элитный тигр 50 минут назад
Я удивлен, что он еще жив. За меньшее головы отрезают...
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28k
Киры4 5 минут назад
Кастеты надо было одеть.
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4k
Alex 13 минут назад
Драка двух пид**сов ))
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7k
Pravednik84 Час назад
Парню в спортивном костюме надо было громче кричать про медийность акции)))
Товарищи мусульмане, вооружайтесь камерами и проводите "мирные" акции протеста против таких вот, я одобрю.
А вот у нас в стране таких акций не надо - у нас такого вот где то с месяц назад повязала милиция, так что самосуд в данной ситуации неуместен.
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