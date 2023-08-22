В Швеции напали на организатора акции по сожжению Корана

К счастью для пострадавшего, нападение тоже было своего рода медийной акцией.
В пригороде Стокгольма неизвестный мужчина напал на иракца Салвана Момика, который не так давно прославился сожжением Корана в центре шведской столицы. По данным издания Aftonbladet, в понедельник днём Салвана на улице подкараулил молодой человек в боксёрских перчатках и сказал по-арабски: "Давай поиграем! Ты и я. Ну что, мы же играем?".
Очевидно, у нападавшего не было планов сильно выходить за рамки закона. Салван получил всего несколько несильных ударов, после чего схватил стоявший рекламный штендер, чтобы использовать в качестве щита от агрессора. На этом запись с нападением прерывается.
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Момика вызвал полицию, когда нападавший уже скрылся, стражи порядка начали предварительное расследование инцидента. К текущему моменту подозреваемого не задержали.
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Товарищи мусульмане, вооружайтесь камерами и проводите "мирные" акции протеста против таких вот, я одобрю.
А вот у нас в стране таких акций не надо - у нас такого вот где то с месяц назад повязала милиция, так что самосуд в данной ситуации неуместен.