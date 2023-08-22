В Швеции напали на организатора акции по сожжению Корана

В пригороде Стокгольма неизвестный мужчина напал на иракца Салвана Момика, который не так давно прославился сожжением Корана в центре шведской столицы. По данным издания Aftonbladet, в понедельник днём Салвана на улице подкараулил молодой человек в боксёрских перчатках и сказал по-арабски: "Давай поиграем! Ты и я. Ну что, мы же играем?".

Очевидно, у нападавшего не было планов сильно выходить за рамки закона. Салван получил всего несколько несильных ударов, после чего схватил стоявший рекламный штендер, чтобы использовать в качестве щита от агрессора. На этом запись с нападением прерывается.