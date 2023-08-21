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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 619 постов • 37 подписчиков подписаться
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Мужчины решили провести дуэль в духе Дантеса и Пушкина за гаражами

Мужчины решили провести дуэль в духе Дантеса и Пушкина за гаражами

Автор:
21 августа 2023 09:41
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   дуэль в духе Дантеса   за гаражами   мужчины   пистолет   развлечение   травмат   
1964
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Во Владивостоке молодые люди вооружились травматами и в присутствии секундантов начали решительно палить друг в друга. Затем они неспешно разошлись и закончили поединок.

Что гениев навело на такую идею не ясно, но полиция уже начала разбираться

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Метки: Видео   дуэль в духе Дантеса   за гаражами   мужчины   пистолет   развлечение   травмат   
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9  комментариев
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29k
Serg2001 2 часа назад
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Alex 6 минут назад
Джентельмены...
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просто Дмитрий 13 минут назад
Dabojobi На сопках Маньчжурии
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Борис Карабанов Час назад
Прощай разрешение и здравствуй, "хулиганка".
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35k
Опаньки 2 часа назад
травматами на таком расстоянии ?
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