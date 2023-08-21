Мужчины решили провести дуэль в духе Дантеса и Пушкина за гаражами

1964
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Во Владивостоке молодые люди вооружились травматами и в присутствии секундантов начали решительно палить друг в друга. Затем они неспешно разошлись и закончили поединок.
Что гениев навело на такую идею не ясно, но полиция уже начала разбираться
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