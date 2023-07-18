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Как индусов проверяют перед приемом в армию

Как индусов проверяют перед приемом в армию

Автор:
18 июля 2023 09:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: transgender   Видео   Индия   армия   индусы   мужчины   проверка   
2393
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Дело в том, что в Индии трансгендерам запрещено служить.

Интересно, кто в этой ситуации больше испытывает неловкость: новобранцы или проверяющий?

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Метки: transgender   Видео   Индия   армия   индусы   мужчины   проверка   
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15  комментариев
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33k
АнтонПолднев 2 часа назад
Это лучше, чем "представить к осмотру"?
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511
Дмитрий Базурин Полчаса назад
Проверяет на сколько крепки яйца у солдат!
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19k
сеньор Леонсио 45 минут назад
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6k
livaneth 51 минуту назад
Я понимаю, что наличие писюна может помешать транс-бабе трахаться.
Но я не понимаю, как отсутствие писюна помешает транс-мужику воевать
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6k
Джейсон Вурхиз 52 минуты назад
Не в впечатлило. Как и закадровый типа смех.
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900
Гера Час назад
А в чем прикол, трансгендеры они и так с хозяйством могут бегать?
Скорее проверяют у кого встанет на инспектора, а вообще странная процедура )
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33k
Юр21 Час назад
Ищут с железными яйцами что бы в десант взять.
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15k
FatZilla 2 часа назад
Так трансгендерам вроде делают писюн. Что он так проверит?
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49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
неловко будет если у новобранца встанет от таких процедур
...
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Infinite

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