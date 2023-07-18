Как индусов проверяют перед приемом в армию

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Дело в том, что в Индии трансгендерам запрещено служить.
Интересно, кто в этой ситуации больше испытывает неловкость: новобранцы или проверяющий?
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Но я не понимаю, как отсутствие писюна помешает транс-мужику воевать
Скорее проверяют у кого встанет на инспектора, а вообще странная процедура )