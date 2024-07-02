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Водяной пистолет с эффектом дульной вспышки⁠⁠

Водяной пистолет с эффектом дульной вспышки⁠⁠

Автор:
02 июля 2024 07:57
Метки: Видео   водяной пистолет   игрушка   интересно   лето   пистолет   развлечение   
1153
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1

Интересный водяное оружие с эффектом дульной вспышки⁠⁠. Игрушка оснащена прицелом, баком для жидкости и подсветкой.

Летняя игрушка для детей и взрослых.

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Метки: Видео   водяной пистолет   игрушка   интересно   лето   пистолет   развлечение   
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9  комментариев
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40k
Александр 2 часа назад
Почему в моем детстве такого не было? Приходилось из калаша стрелять...
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9k
Тяжолый Орк Полчаса назад
игрушка для детей, чтобы стоять и плакать, пока папаша будет бегать и развлекаться. И увидеть, как весёлого папашу случайно пристрелит несмышлёный полицейский
.
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1k
САР 58 минут назад
https://ozon.ru/t/3eGADzGhttps://ozon.ru/t/3eGADzG
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5k
Алекс Лом 2 часа назад
Ссылка coub.com
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660
Шурман 2 часа назад
Кому не сложно дайте ссылку на али . Что то захотелось 4 таких купить .
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Себастьян Перейра
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