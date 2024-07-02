Водяной пистолет с эффектом дульной вспышки⁠⁠

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Интересный водяное оружие с эффектом дульной вспышки. Игрушка оснащена прицелом, баком для жидкости и подсветкой.
Летняя игрушка для детей и взрослых.
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