Беспроигрышный конкурс

FISHKINET
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту "Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня,... Как выглядит самолет Ким Чен Ына Как выглядит самолет Ким Чен Ына В Кузбассе медики скорой помощи избили пациента, но не заметили, что их записала камера В Кузбассе медики скорой помощи избили пациента, но не заметили,... Карди Би швырнула микрофон в фанатку, которая облила ее газировкой Карди Би швырнула микрофон в фанатку, которая облила ее газировкой Достоевский о Османской империи и странное отношение России к современной Турции Достоевский о Османской империи и странное отношение России к... В Балашихе «Русская община» пришла на помощь молодой паре, которой угрожал приезжий с ножом В Балашихе «Русская община» пришла на помощь молодой паре, которой... Финны недовольны положением дел на востоке страны Финны недовольны положением дел на востоке страны Очень говорливый попугай расцеловал своих детёнышей и множество раз признался им в любви Очень говорливый попугай расцеловал своих детёнышей и множество... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 июля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 июля Ради украинки, отказавшейся пожать руку нашей фехтовальщице, изменили спортивные правила. Но это ей не помогло Ради украинки, отказавшейся пожать руку нашей фехтовальщице,... Курица устроила весёлую погоню за собакой Курица устроила весёлую погоню за собакой 15 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в произведения искусства 15 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в произведения... Советские женщины-дикторы, которых мог слушать бесконечно - сейчас таких мало Советские женщины-дикторы, которых мог слушать бесконечно - сейчас... Интересные снимки известных людей Интересные снимки известных людей Расслабьтесь и полюбуйтесь умиротворённым медведем по кличке Лео Расслабьтесь и полюбуйтесь умиротворённым медведем по кличке Лео 17 животных, которые неожиданно организовали суету 17 животных, которые неожиданно организовали суету Они называют себя строителями и ремонтниками, но заказчики именуют этих бездарей другим словом Они называют себя строителями и ремонтниками, но заказчики именуют... В Казахстане шестерых полицейских приговорили к тюремному сроку за пытки, а они в ответ разбили стекло «аквариума» и устроили драку прямо в зале суда В Казахстане шестерых полицейских приговорили к тюремному сроку за... Беспроигрышный конкурс Беспроигрышный конкурс
Главная > Видео
Беспроигрышный конкурс

Беспроигрышный конкурс

Автор:
31 июля 2023 10:05
Метки: Видео   интересно   конкурс   масло   развлечение   состязание   
1925
1
1

Мужчины участвуют в забавном состязании. Главный приз - масло в пятилитровой бутылке.

С нынешними ценами на масло многие бы поучаствовали в таком конкурсе.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   интересно   конкурс   масло   развлечение   состязание   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
333
София Час назад
Забавно !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
beshh 9 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
СергейПименов Полчаса назад
А за член хватается чтоб удачу закрепить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Олег Полчаса назад
это вам не турники с подшипниками
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
sanchesS80 42 минуты назад
Уверен, что участие платное. Например, платишь за литр. В случае проигрыша получаешь маленькую бутылочку, выиграешь - большую банку литра на 4. Организатор в среднем продаст масло по нормальной цене, зато всё партию распродаст за день. А так бы стоял и скучал, продавая пару-тройку литров в день.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лютый вам Бетховен 45 минут назад
Да-а-а, нервы нужны что надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

646932



Другие посты автора
Популярное
В Балашихе «Русская община» пришла на помощь молодой паре, которой угрожал приезжий с ножом
В Балашихе «Русская община» пришла на помощь молодой паре, которой угрожал приезжий с...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 июля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 июля
Набирающие популярность
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Зато правда

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#Прикол#новости#люди#факты#медведь#знаменитости#подборка#актеры
#животные#история#в мире#сарказм#интересно#Россия#роль#криминал#Москва#кража
#Юмор#кино#милота#забавно#Китай#фильм#съемка#мигранты#драка
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту "Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться