Беспроигрышный конкурс

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Мужчины участвуют в забавном состязании. Главный приз - масло в пятилитровой бутылке.
С нынешними ценами на масло многие бы поучаствовали в таком конкурсе.
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Метки: Видео интересно конкурс масло развлечение состязание
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