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Панамский канал превратился в пробку на море

Панамский канал превратился в пробку на море

Автор:
20 августа 2023 12:04
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Панамский канал   в мире   корабли   новости   пробка   пробка на море   
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Более 200 судов сели на мель по обе стороны водного пути из-за сильной засухи, препятствующей переходу.


Ранее было введено суточное ограничение на проход через канал - не более 32 кораблей.

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Метки: Видео   Панамский канал   в мире   корабли   новости   пробка   пробка на море   
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1  комментарий
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Хрюн 23 минуты назад
Что за глупость «сели на мель» ??!! Стоят на якоре спокойно и ждут своей очереди.
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