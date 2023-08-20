Панамский канал превратился в пробку на море

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Более 200 судов сели на мель по обе стороны водного пути из-за сильной засухи, препятствующей переходу.
Ранее было введено суточное ограничение на проход через канал - не более 32 кораблей.
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