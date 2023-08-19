Уборщицы больше не нужны: инженеры создали робота-уборщика Somatic

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Это технологичный бот, который может почистить любое помещение.
Купить его нельзя, но можно «нанять» на месяц за 1000 долларов и он будет наводить порядки у вас по 40 часов в неделю.
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Профсоюз роботов требует восьмичесовой рабочий день и два выходных?!... Жуть какая! До чего дошёл прогресс!
2. Персонал, обслуживающий робота (минимум двое - механик-гидравлик и электронщик-электрик)
3. В полиции и прочих надзорных органах придётся заводить спецов по расследованию нарушений правил пользования, преступлений с использованием роботов и т.д. и т.п.
И всё это вместо одной уборщицы. Заипись
Человек пока незаменим.