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Уборщицы больше не нужны: инженеры создали робота-уборщика Somatic

Уборщицы больше не нужны: инженеры создали робота-уборщика Somatic

Автор:
19 августа 2023 09:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Somatic   Видео   в мире   инженеры   новости   робот   уборка   уборщик   
941
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Это технологичный бот, который может почистить любое помещение.

Купить его нельзя, но можно «нанять» на месяц за 1000 долларов и он будет наводить порядки у вас по 40 часов в неделю.

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Метки: Somatic   Видео   в мире   инженеры   новости   робот   уборка   уборщик   
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9  комментариев
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11k
Copycat 2 часа назад
Будь у меня слив такой в полу я бы тоже особо не выпендривался
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17k
K7OO 2 минуты назад
Прекрасное устройство для уборки чистых помещений. Сперва живая уборщица вычищает все говнище, а потом этот эпический девайс смахнет пыль - и полный порядок.
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1k
MrAnderson 15 минут назад
а ты стоишь за дверью и вот вот уже головка бобра появиться из норки =)))))) а он там убирается пол часа )
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16k
ss Полчаса назад
"и он будет наводить порядки у вас по 40 часов в неделю."
-
Профсоюз роботов требует восьмичесовой рабочий день и два выходных?!... Жуть какая! До чего дошёл прогресс!
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1k
Антон 2 часа назад
Вот - это я понимаю робот-пылесос! А не эта хрень у нас дома ))))
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34k
Андрей Иванов 2 часа назад
1. Должность включателя робота
2. Персонал, обслуживающий робота (минимум двое - механик-гидравлик и электронщик-электрик)
3. В полиции и прочих надзорных органах придётся заводить спецов по расследованию нарушений правил пользования, преступлений с использованием роботов и т.д. и т.п.

И всё это вместо одной уборщицы. Заипись
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114k
parallax 2 часа назад
Робот туп, работая по программе он не уберёт валяюшуюся на полу бумагу, не сообщит о поломаном стульчаке, не увидит мазню на стенах...
Человек пока незаменим.
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80k
Доктор Джонс 2 часа назад
Да хрен он черкаши смоет...
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