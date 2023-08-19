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Голос, который вы наверняка слышали в рекламе, но вряд ли знали, что это один и тот же человек

Голос, который вы наверняка слышали в рекламе, но вряд ли знали, что это один и тот же человек

Автор:
19 августа 2023 10:39
Метки: Видео   Девушка   голос   красота   озвучка   приятный голос   удивительно   
2138
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1


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Метки: Видео   Девушка   голос   красота   озвучка   приятный голос   удивительно   
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14  комментариев
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6k
hhwost Час назад
"реклама - двигатель торговли" - американская поговорка.
наша звучит честнее: "не обманешь - не продашь".
эта шлюха от маркетинга помогает заставлять нас тратить деньги на то, что нам нахрен не надо. я должен ей восхищаться или что?
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1k
iKrek 13 минут назад
Хм.. странный заголовок; если автор слышит один и тот же голос в разных рекламах, то на автомате что ли думает "нифига себе, как же так разные люди одним голосом говорят?"
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750
ssl Полчаса назад
странно что одна женщина озвучивает все. Она одна чтоли в этой сфере работает? голос хоть и приятный но раздражает - эта все реклама еще и одним голосом -00? Рекламодатели даже не постарались быть разнообразными для нас -))
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9k
SuperTroll 36 минут назад
То все херня, вот мужик озвучивал Оптимуса прайма, Золтана в Ведьмаке 3 и много еще кого:

Ссылка youtu.be
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280
Виталий Понаморев 38 минут назад
она в рекламе достала , теперь и тут.
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34k
ACU900 Час назад
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11k
Copycat Час назад
я так офигел с того что
- Геральт 2-3 ведьмак
- Уилл смит
- Данте DMC4
- Воландеморт

и многие другие это Всеволода Кузнецова голос)
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