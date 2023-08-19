Голос, который вы наверняка слышали в рекламе, но вряд ли знали, что это один и тот же человек

2138
1
1
Источник:
Ссылки по теме:
- Максимально честный ответ
- У девушек на улице спросили сколько денег они тратят на свою красоту
- Идеальный обман: фото до и после редактирования
- В Омске заметили женщину-водителя троллейбуса, которая в красном платье поправляла рога
- Девушка надела несколько спасательных жилетов и прыгнула в воду
Новости партнёров
реклама
наша звучит честнее: "не обманешь - не продашь".
эта шлюха от маркетинга помогает заставлять нас тратить деньги на то, что нам нахрен не надо. я должен ей восхищаться или что?
- Геральт 2-3 ведьмак
- Уилл смит
- Данте DMC4
- Воландеморт
и многие другие это Всеволода Кузнецова голос)