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Блогеры с помощью замедленной макросъёмки показали, как выглядит работа тату-машинки

Блогеры с помощью замедленной макросъёмки показали, как выглядит работа тату-машинки

Автор:
18 августа 2023 12:26
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Видео   интересно   как это работает   макросъёмка   прозрачный баллистический гель   работа тату-машинки   тату   
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Для этого они использовали специальный прозрачный баллистический гель, который хорошо имитирует человеческую кожу.

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Метки: Видео   интересно   как это работает   макросъёмка   прозрачный баллистический гель   работа тату-машинки   тату   
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6  комментариев
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9k
ишты Полчаса назад
А блогеры не объяснили на хрена они вообще это сделали? Должна же быть какая-то цель или тут только путь?
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16k
Мистер Фикс Полчаса назад
Увы, я не понимаю тату.
Кроме этого случая

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28k
Lehoia Полчаса назад
Баллистический гель не имитирует человеческую кожу, тем более "Хорошо", тот кто это написал-идиот, а ты за ним репоситшь.
Баллистический гель близок по плотности и вязкости к мышечной ткани. Это всё.
Более того, для некоторых испытаний боеприпасов, манекенов из баллистического геля оснащали (может и оснащают сейчас) кусками кожи, для получения достоверной картины.
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