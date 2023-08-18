Блогеры с помощью замедленной макросъёмки показали, как выглядит работа тату-машинки

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Для этого они использовали специальный прозрачный баллистический гель, который хорошо имитирует человеческую кожу.
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Кроме этого случая
Баллистический гель близок по плотности и вязкости к мышечной ткани. Это всё.
Более того, для некоторых испытаний боеприпасов, манекенов из баллистического геля оснащали (может и оснащают сейчас) кусками кожи, для получения достоверной картины.