Кошачья прогулка от первого лица

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Владельцы кошки разместили на её шее камеру и подсмотрели, чем занимается питомец на прогулке.
Жизнь некоторых домашних животных может быть не менее увлекательна, чем жизнь их хозяев.
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