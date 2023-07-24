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Несколько красивых способов лепки пельменей

Несколько красивых способов лепки пельменей

Автор:
24 июля 2023 11:35
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   интересно   пельмени   подборка   способ   
903
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Учимся лепить любимые многими пельмени разными способами. Такие пельмешки станут украшением любого стола.

В видео показаны различные способы формирования изделий из теста с мясной начинкой.

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Метки: Видео   Еда   интересно   пельмени   подборка   способ   
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4  комментария
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16k
K7OO 48 минут назад
Такие пельмешки станут украшением любого морозильника. В вареном виде на столе они будут мало чем отличаться от обычных.
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1k
Елена 7 секунд назад
Да ладно, пельмени, не пельмени, попробуй так слепи! Я как-то попробовала, такое уродство вышло, ужас. И потом, по-времени сколько лепить будем, если учесть, что делаем из 2-3 кило мяса? Это для ресторанов, для подачи, для дома и на пельменгице хорошо.
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872
adssaf afasffdsga 9 минут назад
Пельмени возникли у народов, которые имели в достатке мяса, но очень мало муки. И потому хороший пельмень это мало теста, много мяса. На видео - какая-то херня а-ля пирожок с мясом. Ещё и попытка назвать лепку ни разу не пельменей(а национальных блюд разных народов) пельменной. Тьфу.
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10k
Б.Касторский 53 минуты назад
Пельмени надо делать на пельменнице, а остальное для ресторанов же.
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