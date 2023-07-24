Несколько красивых способов лепки пельменей

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Учимся лепить любимые многими пельмени разными способами. Такие пельмешки станут украшением любого стола.
В видео показаны различные способы формирования изделий из теста с мясной начинкой.
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