Невежественная туристка залезла в знаменитый фонтан Треви в Риме, чтобы наполнить бутылку водой

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Известно, что наказание свое она получила. Полицейские арестовали женщину и выписали ей штраф, как только она вылезла из фонтана. В участке женщина заявила, что "просто не увидела запрещающих знаков".
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Штрафы в этом фонтане - это плановая часть дохода от туристов!
Запрещено:
1) Выливать в фонтан жидкость, бросать туда любые предметы, кроме монет. Садиться на фонтан, карабкаться по нему, есть и пить, сидя у фонтана. Мыть вещи или купать животных. Штраф: от 40 до 240 евро.
2) Купаться в фонтане и пить воду из него. Штраф: 450 евро.
3) Наносить ущерб фонтану, бить его, откалывать мрамор. Штраф: от 2045 евро. Есть риск оказаться в заключении на 1 год.
4) Собирать монеты из фонтана. Они принадлежат Риму и идут на благотворительность. Штраф: от 154 евро до 516 евро. Можно загреметь за решетку на три года.