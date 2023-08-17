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Невежественная туристка залезла в знаменитый фонтан Треви в Риме, чтобы наполнить бутылку водой

Невежественная туристка залезла в знаменитый фонтан Треви в Риме, чтобы наполнить бутылку водой

Автор:
17 августа 2023 08:25
Сообщество : Путешествия
Метки: Бутылка   Видео   Италия   водичка   люди   фонтан   фонтан Треви в Риме   
1545
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Известно, что наказание свое она получила. Полицейские арестовали женщину и выписали ей штраф, как только она вылезла из фонтана. В участке женщина заявила, что "просто не увидела запрещающих знаков".

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Метки: Бутылка   Видео   Италия   водичка   люди   фонтан   фонтан Треви в Риме   
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6  комментариев
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9k
Uron Час назад
что ж за страна такая!? ни водички набрать, ни кошечку зажарить...
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3k
Едондер пуп 6 минут назад
Пересох что-то фонтанчик
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−22
серун 11 минут назад
ну не насрала же ...
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8k
Крайняя плоть Суслова Полчаса назад
Расстрелять как бешенную собаку !!!
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4k
Vlamir 41 минуту назад
Все по плану!
Штрафы в этом фонтане - это плановая часть дохода от туристов!
Запрещено:
1) Выливать в фонтан жидкость, бросать туда любые предметы, кроме монет. Садиться на фонтан, карабкаться по нему, есть и пить, сидя у фонтана. Мыть вещи или купать животных. Штраф: от 40 до 240 евро.
2) Купаться в фонтане и пить воду из него. Штраф: 450 евро.
3) Наносить ущерб фонтану, бить его, откалывать мрамор. Штраф: от 2045 евро. Есть риск оказаться в заключении на 1 год.
4) Собирать монеты из фонтана. Они принадлежат Риму и идут на благотворительность. Штраф: от 154 евро до 516 евро. Можно загреметь за решетку на три года.
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