Трюк с топориком чуть не закончился трагедией

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Парень решил метнуть топор в мяч для фитнеса и попросил приятеля запечатлеть это на видео. Однако трюк чудака пошёл не по плану.
Когда чуть не стал претендентом на премию Дарвина.
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