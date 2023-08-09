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Главная > Видео
Трюк с топориком чуть не закончился трагедией

Трюк с топориком чуть не закончился трагедией

Автор:
09 августа 2023 09:56
Метки: Видео   в мире   люди   топор   трюк   фейл   
2266
1
1

Парень решил метнуть топор в мяч для фитнеса и попросил приятеля запечатлеть это на видео. Однако трюк чудака пошёл не по плану.

Когда чуть не стал претендентом на премию Дарвина.

Источник:

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Метки: Видео   в мире   люди   топор   трюк   фейл   
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16  комментариев
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3k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
дебил
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4k
dokder 15 минут назад
дурачок чтоль?
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955
ruslan d 16 минут назад
А чего он ожидал ?
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1k
Алексей Попов 24 минуты назад
Закусывать надо.
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1k
ОТДЕЛ К Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Duke_kir 48 минут назад
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10k
Сол Гудман Час назад
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44k
Цыц тут у меня Час назад
Слабоумие и отвага!
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40
Александр Вьюшков Час назад
Многие уже привыкли, что в данном месте должен появиться мем-кадр из фильма. Увы, но не многие знают и артиста, и фильм, из которого кадр. Предлагаю для расширения кругозора данные: Юозас Будрайтис, покинувший нас в прошлом году, а фильм - "Даун Хаус". Сам смотрел этот фильм давно, всего раз, решил, что надо пересмотреть.
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1k
Алексей Гулевич Час назад
а какой был план? чтото не понял .... лезвием шарик лопнуть?
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1k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Ну что ж... Мужчина - это случайно выживший мальчик. Врать не станем, творили в юности всякое, но об этом знали только свои. Сейчас благодаря интернету о тебе узнает все кому не лень.
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34k
Андрей Иванов 2 часа назад
А жаль, что не попал. С топором в башке он бы понравился большему количеству населения
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16k
Мистер Фикс 2 часа назад
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