Это не девушки, а настоящие машины

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Не хочется встретить таких девушек в темном переулке ночью. Мало ли, что им в голову взбредет - а там и "вертуха" будет, и "с ноги", и крики такие.
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А в натуре- спортивный выпендреж.