FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3598 постов • 449 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт
Это не девушки, а настоящие машины

Это не девушки, а настоящие машины

Автор:
23 апреля 2024 09:33
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   бой   девушки   драка   красотки   
1661
1
1


Не хочется встретить таких девушек в темном переулке ночью. Мало ли, что им в голову взбредет - а там и "вертуха" будет, и "с ноги", и крики такие.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Видео   Спорт   бой   девушки   драка   красотки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
62k
dima423 Час назад
Все равно мне кажется обычный мужик, не профессиональный боец, в уличной драке им пи*ды навешает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
17k
Alex 11 минут назад
Они так сами себе больше увечий нанесут, чем противнику, особенно понравились растопыренные пальцы на руках, переломают на раз два так махая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Евгений Д 20 минут назад
Эффектно для видео.
А в натуре- спортивный выпендреж.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Влад 21 минуту назад
это истерика какая то. кпд от махов на сечку тянет только. машина.... игрушечная)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Григорий 46 минут назад
удары ногами возможны только по дезориентированной жертве)) попробуй попади по человеку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3404 поста (3102 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

844413



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Новая интерпретация Бетховена в рок обработке
Новая интерпретация Бетховена в рок обработке
Уроженец Конго, стоявший с плакатом "Мигранты - не преступники", изнасиловал 15-летнюю девочку
Уроженец Конго, стоявший с плакатом "Мигранты - не преступники", изнасиловал 15-летнюю...
Набирающие популярность в сообществах
ПроТВ. В логике телепередач Кашпировского и Чумака: антилох
ПроТВ. В логике телепередач Кашпировского и Чумака: антилох
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 22 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#интересно#забавно#автомобили#интересное#факты#аварии#позитив#Пёс
#животные#Реакция#Юмор#собака#автомир#кошка#подборка#ДТП#авто аварии#новости
#Прикол#история#кот#люди#машина#Китай#Россия#кино#Разное#подростки
В Алуште женщины устроили побоище в пункте выдачи заказов Wildberries В Алуште женщины устроили побоище в пункте выдачи заказов Wildberries Футбольный матч в Казани пришлось прервать из-за массовой драки Футбольный матч в Казани пришлось прервать из-за массовой драки Задорные соревнования по шлепкам по попе Задорные соревнования по шлепкам по попе Лоси решили помериться силами в неожиданном месте Лоси решили помериться силами в неожиданном месте Боец повёл себя неспортивно на битве взглядов и был приземлён Боец повёл себя неспортивно на битве взглядов и был приземлён

На что жалуетесь?

Вернуться