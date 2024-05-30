Мужчина попытался избавиться от эрекции и примерз пенисом к замороженной курице

Мужчина объяснил удивленным врачам, что они с партнершей решили устроить секс-марафон. Чтобы не упасть в грязь лицом, он заранее принял две таблетки средства для стимуляции эрекции. Пара дважды занялась сексом, после чего оба ощутили усталость. Однако возбуждения после приема препарата не проходило. Тогда любовники решили охладить пенис в надежде, что эрекция ослабнет. Для этого они достали из морозильной камеры целую курицу и ножом расширили отверстие рядом с куриными бедрами. Затем мужчина вставил в курицу половой член.



