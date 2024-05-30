Мужчина попытался избавиться от эрекции и примерз пенисом к замороженной курице

Бригада медиков отправилась по адресу. На месте их ждал пострадавший, который прикрывал бедра простыней. Когда его попросили убрать ткань для осмотра, там обнаружилась замороженная курица.
Мужчина объяснил удивленным врачам, что они с партнершей решили устроить секс-марафон. Чтобы не упасть в грязь лицом, он заранее принял две таблетки средства для стимуляции эрекции. Пара дважды занялась сексом, после чего оба ощутили усталость. Однако возбуждения после приема препарата не проходило. Тогда любовники решили охладить пенис в надежде, что эрекция ослабнет. Для этого они достали из морозильной камеры целую курицу и ножом расширили отверстие рядом с куриными бедрами. Затем мужчина вставил в курицу половой член.
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Мужской отзыв о геле для депиляции Veet. (Рекомендовано к чтению)
«После того, как мне сказали, что мои яйца напоминают по виду старого растамана, я решил сделать решительный шаг и купить этот гель, потому что предыдущие попытки бритья не увенчались особым успехом, к тому же я едва спину себе не убил, пытаясь достать до особо труднодоступных мест.
Я немного романтичен, так что решил сделать это на день рождения жены типа еще один подарок. Я заказал его заранее. Поскольку я работаю на Северном море, я считал себя крутым мужиком и думал, что предыдущие отзывы писали какие-нибудь жалкие офисные крысы...
о, мои собратья по несчастью, как же неправ я был. Я дождался, пока моя вторая половина не ляжет спать, и, намекнув на особенный сюрприз, я пошел в туалет. Сначала все шло нормально. Я нанес гель на нужные места и стал ждать. И очень быстро дождался. Сначала я почувствовал теплоту, которая через несколько секунд сменилась сильнейшим жжением и чувством, которое я могу сравнить разве что с ощущением, когда на тебя резко натягивают трусы из колючей проволоки, пытаясь при этом подбросить тебя до потолка. До этого вечера я не был слишком религиозен, но в тот момент я мог уверовать в любого бога, лишь бы он избавил меня от жуткого жжения вокруг сральника и полного разрушения сосиски и двух яиц. Стараясь не прокусить насквозь нижнюю губу, я попытался смыть гель в раковине, но мне удалось лишь запихать в дырку клок волос.
Сквозь завесу слез я выбрался из туалета и отправился на кухню. На кухне идти я уже не мог, так что последние метры до холодильника я уже полз. Выкатив нижнюю камеру из холодильника, я нашел там ванночку с мороженым, сорвал с нее крышку и засунул под себя. Облегчение было фантастическим, но недолгим, потому что мороженое быстро растаяло, и адское жжение вернулось. Ванночка была довольно маленькой, так что жопному отверстию я помочь не смог.
Я начал шарить по ящику, надеясь найти хоть что нибудь в моих глазах было уже столько слез, что я мало чего видел. Я схватил пакет, в котором, как я узнал позже, лежали замороженные ростки фасоли, и разорвал его, стараясь сделать это как можно тише. Я схватил несколько ростков и безуспешно попытался зажать их между ягодицами. Это не помогло гель, по ходу, проник в прямую кишку, и теперь там словно работал реактивный двигатель. Надеюсь, я больше никогда не буду мечтать, чтобы в кухне оказался снеговик-гей вы понимаете, как низко я готов был пасть, чтобы унять боль? Единственное решение, которое придумал мой сведенный болью с ума мозг осторожно засунуть один росток туда, куда еще не прорастало ни одно растение. К сожалению, услышав странные стоны с кухни, моя супруга решила встать и узнать, в чем дело. Ее встретил потрясающий вид: я лежу на полу, отклячив жопу, с которой стекает клубничное мороженое, и пихаю в себя фасоль со словами О, как же хорошо“.
Это, несомненно, ее шокировало, и она в ужасе закричала. Я не слышал, как она вошла, так что и сам перепугался, мои кишки сжал спазм, и росток на немалой скорости вылетел в ее сторону. Да, я понимаю, что росток фасоли, которым пердят в ее сторону в двенадцать ночи не совсем тот сюрприз, на который она рассчитывала, да и на следующий день детям пришлось долго объяснять, что же случилось с мороженым… в общем, благодаря Veet можно лишиться не только волос на теле, но и достоинства и самоуважения))
- Извините меня. Я не знаю, что на меня нашло. Расскажите мне, что вас беспокоит, - сказала медсестра.
- Он опух, - ответил пациент.
Медсестра выбежала из кабинета.
Была я замужем аж 11 лет! Но когда вспоминаю этот случай, ржу, аж [мат]! Прошло 5 лет нашей совместной жизни, и на юбилей мужик мой принёс небывалых калес для увеличения либидо! Аж [мат] из стольного града Москвы (уточню, что этими калесами увлекался наш друг семьи - он в этих сексуальных хитростях мастак). Видать по пьяни мой мужик и попросил чудо-таблеточку привезти!Ну вот.. я об этом не знала, а за неделю муж сказал, что ни кого не будем звать на юбилей, а сами, одни отпразднуем. Ну, я как порядочная баба, за 2 дня начала готовиться: салатики сделала, горячее, ну всякую хрень на ужин. Была пятница, «вечерело» - сели за стол то да сё, "люблю и благодарность за жизнь типа со мной", я чё-то лепетала... Ну дело уже к окончанию ужина, тут мужик мой достаёт из широких штанин упаковочку с иероглифами и говорит: "Маш, надо испытать нечеловеческий секс" Ну, я как послушная жена говорю "Да пох@й, будем еб@ться с таблетками, давай"!Достали, там их 10 штук зеленого цвета, инструкция и все записи на китайском языке, но одно поняли, что на каждое личико надо выпить по 2 таблетки. Выпили, покурили, пивком запили и пошли телик смотреть...Смотрим какую то передачу, вдруг мой мужик начал бешеными глазами на меня смотреть. Ну, думаю, всё - начинается!!! А я как "ни в чем небывало". Муж мой в содроганиях и с криками "Кончаю!!!!!" убежал в ванну, а я как сидела в кресле, так и сижу [мат]. Не поняла я чего-то?!! это чё - секса нет, а он кончает? Из ванны полчаса выйти не может, белугой орёт "Маш, бля, помоги - из меня фонтанирует, боюсь ващще через х@й весь вытеку!"Я в шоке встаю с кресла хочу дойти до ванны и чувствую, что от того, что передвигаюсь, клитор мой набух до такой степени, что я кончаю. Пииздецц, что началось - муж в ванной кончает, жена валяется на полу, раздвинув ноги, потому что сдвигая кончаешь, причем бурно и неоднократно. Еле еле доползла до ванны, открываю дверь... муж мой сидит в ванной и смотрит на свой орган с такими глазами! "Прикинь!" говорит, "я пока здесь сижу, он сам по себе кончил 4 раза!" Он бледный, в шоке смотрит на меня ползущую, "а ты говорит чё?" А у меня от соприкосновения клитора с трусами я кончаю, сняла в судорогах оргазма, еле трусы, доползла до кровати и свалилась в позе аккробатки, т.е ноги на шпагат. Муж мой в [мат] звонит другу и грит "Чё [мат]ню ты нам дал, братан?!".Он говорит "Забавная вещь!""Да уж, [мат] забавная... жена как будто с переломом бедра лежит, такой растяжки я ни когда у неё не видел, я тут сижу с антенной самонаводящейся и само-разряжающейся!"Тут его друг спросил "А скока вы выпили?" "Ну, грит, как написано - по две в одну харю..."Друг полчаса ржал, потом сказал что надо ½ на 1 чела! [мат]! Тут я поняла что мы в 4х-кратном размере выпили, а самое главное - мы потом после этого «незабываемого» секса двое суток беспробудно спали и 2 месяца не занимались сексом.Вывод: китайские таблетки не пью, инструкцию очень тчательно читаю!
З.ы. честно стырено с просторов интернета.