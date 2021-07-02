Собака с курицей в пасти была вынуждена отпустить свою добычу

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Очевидцы, ехавшие по сельской местности в Алабаме, заметили несколько старых обветшавших курятников. А вскоре появилась и главная героиня — собака, которая несла в пасти дохлую курицу.
Поняв, что её заметили и по сути застукали на месте преступления, охотница неохотно опустила добычу на землю. Тут-то и выяснилось, что птица была вовсе не мертва — она встала на ноги и преспокойно зашагала прочь.
Похоже, собака «помогала» курице вернуться домой.
Похоже, собака «помогала» курице вернуться домой.
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