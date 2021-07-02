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Собака с курицей в пасти была вынуждена отпустить свою добычу

Собака с курицей в пасти была вынуждена отпустить свою добычу (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 июля 2021 10:48
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   курица   куры   собака   цыплёнок   
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Очевидцы, ехавшие по сельской местности в Алабаме, заметили несколько старых обветшавших курятников. А вскоре появилась и главная героиня — собака, которая несла в пасти дохлую курицу.

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Метки: видео   животные   курица   куры   собака   цыплёнок   
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21k
Сибиряк 46 минут назад
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621
Not Found! 16 минут назад
Дык, я братану в загон «самоходов» собираю (он их там охраняет). Друганы они наши.

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15k
Serg2001 40 минут назад
Это друзья. Они играют... )
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zaMKADpride

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