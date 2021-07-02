Собака с курицей в пасти была вынуждена отпустить свою добычу

Поняв, что её заметили и по сути застукали на месте преступления, охотница неохотно опустила добычу на землю. Тут-то и выяснилось, что птица была вовсе не мертва — она встала на ноги и преспокойно зашагала прочь.



Похоже, собака «помогала» курице вернуться домой.