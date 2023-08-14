В Тольятти мигрант из Средней Азии прямо на пляже подплыл и просил женщину снять трусы

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В этот момент ее муж был на берегу. Неадекватный иностранный специалист просил прощения стоя на коленях.
В итоге мигранты убежали, не дожидаясь полицию
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