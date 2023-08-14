FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 567 постов • 35 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Тольятти мигрант из Средней Азии прямо на пляже подплыл и просил женщину снять трусы

В Тольятти мигрант из Средней Азии прямо на пляже подплыл и просил женщину снять трусы

Автор:
14 августа 2023 08:42
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Тольятти   люди   мигрант   пляж   побег   трусы   
1715
1
1

В этот момент ее муж был на берегу. Неадекватный иностранный специалист просил прощения стоя на коленях.

В итоге мигранты убежали, не дожидаясь полицию

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Тольятти   люди   мигрант   пляж   побег   трусы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
54k
dima423 52 минуты назад
Чето не очень понял "трагизма ситуации" ...один взрослый мужик предложил другой взрослой тетке снять трусы (ну типа так он флиртовал с ней, посчитал себя гуру пикапа 80 ур), после того как узнал что она замужем, отстал и даже извинился... И что тут такого то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Совранский 5 минут назад
"брааат"(с) - твои братья в овраге лошадь доедают! ((((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Daimos 18 минут назад
Развели нечисть, теперь без мужа на пляж страшно пойти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Кот Баюн Полчаса назад
бред какой-то... и еще хотелось бы на "королеву" взглянуть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

452954



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не девочка, но женщина
Не девочка, но женщина
20 любопытных фактов обо всем на свете
20 любопытных фактов обо всем на свете
Набирающие популярность в сообществах
Самые странные виды спорта
Самые странные виды спорта
Сказка на ночь для ваших детей
Сказка на ночь для ваших детей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я теперь тоже хочу

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#криминал#США#интересно#в мире
#люди#история#новости#подборка#милота#Девушка
#СССР#животные#сарказм#забавно#Прикол#мигрант
В Санкт-Петербурге прохожие спасли мужчину из Обводного канала с помощью забора В Санкт-Петербурге прохожие спасли мужчину из Обводного канала с помощью забора Неудачная попытка побега заключенного из зала суда Неудачная попытка побега заключенного из зала суда Американцы решили массово покинуть пляж, когда полицейские привели собаку-ищейку Американцы решили массово покинуть пляж, когда полицейские привели собаку-ищейку ️Мигрант из Африки напал на женщину с девочкой ️Мигрант из Африки напал на женщину с девочкой Мужчина, который умеет обращаться с фрисби Мужчина, который умеет обращаться с фрисби

На что жалуетесь?

Вернуться