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Молния ударила в купол Королевской часовой башни в Мекке

Молния ударила в купол Королевской часовой башни в Мекке

Автор:
14 августа 2023 08:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: Видео   Саудовская Аравия   гроза   красота   купол Королевской часовой башни   молния   погода   страгно красиво   
846
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В Саудовской Аравии молния ударила в Королевскую часовую башню Абрадж аль-Байт, создав устрашающее зрелище для очевидцев непогоды.

Наводящее трепет явление произошло в городе Мекка, где природа решила показать характер. Молния несколько минут подряд разрезала небо на части и внезапно ударила прямо в шпиль башни. Пользователи сочли, что это знак небес и предостережение. Но кто-то увидел в этом очередное звено в цепочке невероятных погодных катаклизмов из-за климатических изменений.


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Метки: Видео   Саудовская Аравия   гроза   красота   купол Королевской часовой башни   молния   погода   страгно красиво   
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Lexx Полчаса назад
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Aqueronte 8 минут назад
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