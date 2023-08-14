Молния ударила в купол Королевской часовой башни в Мекке

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В Саудовской Аравии молния ударила в Королевскую часовую башню Абрадж аль-Байт, создав устрашающее зрелище для очевидцев непогоды.
Наводящее трепет явление произошло в городе Мекка, где природа решила показать характер. Молния несколько минут подряд разрезала небо на части и внезапно ударила прямо в шпиль башни. Пользователи сочли, что это знак небес и предостережение. Но кто-то увидел в этом очередное звено в цепочке невероятных погодных катаклизмов из-за климатических изменений.
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Метки: Видео Саудовская Аравия гроза красота купол Королевской часовой башни молния погода страгно красиво
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