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Китаянка не могла сидеть целый месяц из-за огромных имплантов в ягодицах

Китаянка не могла сидеть целый месяц из-за огромных имплантов в ягодицах

Автор:
25 июня 2023 11:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: AsianBarbieDDoll   Видео   жопа   красота   модель   операция   ягодицы   
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Модель из Китая, известная как AsianBarbieDDoll, хотела быть похожей на Барби. В общей сложности она перенесла четыре операции на ягодицах за три года.

По ее словам, это была самая болезненная операция, которую она когда-либо делала. В то же время она считает, что результат того стоил.

Высота импланта — восемь сантиметров, вес каждого из них достигает одного килограмма.

Каждый сходит с ума по-своему...


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Метки: AsianBarbieDDoll   Видео   жопа   красота   модель   операция   ягодицы   
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8  комментариев
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1k
Uganda Час назад
Это уж точно не выглядит красиво.
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156
Павел Верещагин 57 секунд назад
а китаянка то где?
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14k
Shtoppi 2 минуты назад
еще одной не красивой силиконовой жопой больше.
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33k
АнтонПолднев 24 минуты назад
Мужики снопами укладываются. Это неотразимо.
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48k
turyst Полчаса назад
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1k
alex 40 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Garpia121 43 минуты назад
Какая глупость. Шашлычок, чебуречки, сладенькие булочки и бампер будет еще круче. Без боли и гораздо дешевле.
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6k
V2.Smirnov Час назад
Барби - она худышка. Даже в curvy версии. Нафига все эти дуры себе губы/сиськи/зад надувают?
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