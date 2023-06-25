Китаянка не могла сидеть целый месяц из-за огромных имплантов в ягодицах

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Модель из Китая, известная как AsianBarbieDDoll, хотела быть похожей на Барби. В общей сложности она перенесла четыре операции на ягодицах за три года.
По ее словам, это была самая болезненная операция, которую она когда-либо делала. В то же время она считает, что результат того стоил.
Высота импланта — восемь сантиметров, вес каждого из них достигает одного килограмма.
Каждый сходит с ума по-своему...
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