Рабочий подумал, что остался один и решил спеть

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Мужчина запечатлел своего коллегу, поющего на рабочем месте. Непризнанный талант считал, что автор видео уехал и исполнил песню "Billie Jean" Майкла Джексона.
А ведь неплохо поет! Теперь ещё и прославится в сети.
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