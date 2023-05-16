FISHKINET
Сообщество Юмор 16913 постов • 3564 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Рабочий подумал, что остался один и решил спеть

Рабочий подумал, что остался один и решил спеть

Автор:
16 мая 2023 09:41
Сообщество : Юмор
Метки: billie jean   Прикол   Реакция   Юмор   видео   майкл джексон   работа   рабочий   
297
1
1

Мужчина запечатлел своего коллегу, поющего на рабочем месте. Непризнанный талант считал, что автор видео уехал и исполнил песню "Billie Jean" Майкла Джексона.

А ведь неплохо поет! Теперь ещё и прославится в сети.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: billie jean   Прикол   Реакция   Юмор   видео   майкл джексон   работа   рабочий   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
pinbalist Полчаса назад
Ну а чего? Нам песня строить и жить помогает :) Доброе видео
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

716361



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В центре Москвы "многонационалы" надавали подзатыльников тиктокеру в женской одежде
В центре Москвы "многонационалы" надавали подзатыльников тиктокеру в женской одежде
Как европейцы устроили в Китае две Опиумные войны и отбросили страну в Средневековье
Как европейцы устроили в Китае две Опиумные войны и отбросили страну в Средневековье
Набирающие популярность в сообществах
Потерянные в океане. Дрейф баржи Т-36
Потерянные в океане. Дрейф баржи Т-36
NETFLIX снимает фильм о Шварценеггере
NETFLIX снимает фильм о Шварценеггере
Бизнес «по-братски»: все «за» и «против»
Бизнес «по-братски»: все «за» и «против»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Это чувство...

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересное#животные#интересно#машина#СССР#картинки#Индия#подборка
#Юмор#история#Россия#дтп#США#аварии#авто аварии#факты#Приколы#природа
#Прикол#в мире#автомобили#забавно#автомир#позитив#Жизнь#драка#смешно#Москва
Жестким дискам предрекли полное вымирание через 5 лет Жестким дискам предрекли полное вымирание через 5 лет У кота произошёл разрыв шаблона У кота произошёл разрыв шаблона Работник парка развлечений подшучивает над посетителями аттракциона Работник парка развлечений подшучивает над посетителями аттракциона Рабочий день мужчины не задался Рабочий день мужчины не задался "У меня обед": трудности работы с иностранными специалистами "У меня обед": трудности работы с иностранными специалистами Заказчик остался недоволен работой мастера Заказчик остался недоволен работой мастера

На что жалуетесь?

Вернуться