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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 559 постов • 34 подписчика подписаться
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В Калининградской области разбился истребитель Су-30

В Калининградской области разбился истребитель Су-30

Автор:
12 августа 2023 16:14
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Калининградская область   истребитель   крушение   пилоты   су-30   учебно-тренировочный полёт   
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Пилоты самолёта погибли.

Двухместный истребитель Су-30 потерпел крушение сегодня днём в Черняховском районе Калининградской области при выполнении учебно-тренировочного полёта, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). Самолёт разбился в безлюдной местности, боекомплекта на борту не было, повреждений и пострадавших на земле нет. Пилоты, к сожалению, катапультироваться не успели.


Двенадцатого августа при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж погиб

По данным СМИ, истребитель сгорел почти полностью, но расположенному неподалёку населённому пункту ничего не угрожает. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.

Источник:

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Метки: Видео   Калининградская область   истребитель   крушение   пилоты   су-30   учебно-тренировочный полёт   
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29  комментариев
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19
Павел 4 часа назад
кому нравится? ципсошникам?
Экипажу - покоя.
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3k
Aleks 7 минут назад
Похоже на полный отказ электроники, не только управление отрубило но и катапульты.
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5k
Евгений Д 55 минут назад
Жалко парней.
И что не успели если написано что безлюдная местность ??
Наверное пытались что то сделать ??
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2k
abusafam Час назад
Ссылка youtu.be
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4k
vfrcbvec Час назад
Беда
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5k
Трям 2 часа назад
Столько тут ыкспертов... я .хуею !!! А главное каждый знает как надо было делать!
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51k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
жаль мужиков ...
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105
Александра С 2 часа назад
Сейчас набегут "уСраинкие скакуны"...
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33k
albedo 2 часа назад
Ребята уводили самолет от людей.
Поэтому не катапультировались.
ГЕРОИ!!!!
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8k
Крайняя плоть Суслова 2 часа назад
Ушли в небо , соболезнование родным ....
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1k
Николай 2 часа назад
Охнафиг...
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1k
Бывалый 2 часа назад
Фишки точно сайт хороших новостей?
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2k
Александр 3 часа назад
21 лайк. и кому эта новость нравится?
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144
Patiot Александр 3 часа назад
Хохлам, видимо...
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105
Александра С Patiot 2 часа назад
Они "рады".....
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11k
Владимир 3 часа назад
Соболезнования родным. Ушли в небо.
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1k
Максим Макашев 3 часа назад
непонятно: зачем на такой вираж заходил
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
Не очень безлюдная местность, я бы сказал
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Burzum
Лесник
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