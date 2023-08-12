В Калининградской области разбился истребитель Су-30

Пилоты самолёта погибли.
Двухместный истребитель Су-30 потерпел крушение сегодня днём в Черняховском районе Калининградской области при выполнении учебно-тренировочного полёта, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). Самолёт разбился в безлюдной местности, боекомплекта на борту не было, повреждений и пострадавших на земле нет. Пилоты, к сожалению, катапультироваться не успели.
Двенадцатого августа при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж погиб
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По данным СМИ, истребитель сгорел почти полностью, но расположенному неподалёку населённому пункту ничего не угрожает. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.
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Экипажу - покоя.
И что не успели если написано что безлюдная местность ??
Наверное пытались что то сделать ??
Поэтому не катапультировались.
ГЕРОИ!!!!
И я считаю не диким поставить "плюсик" автору, за то что я имею возможность прочесть даже такую печальную новость.