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В Южной Корее разбился американский истребитель F-16

В Южной Корее разбился американский истребитель F-16

Автор:
06 мая 2023 11:17
Сообщество : Военное
Метки: f-16   ВВС США   Южная Корея   видео   истребитель   крушение   тренировочный полёт   
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Пилот благополучно катапультировался.

Сегодня утром истребитель F-16 ВВС США потерпел крушение во время тренировочного полёта неподалёку от американской авиабазы Осан, сообщает телеканал CNN. Самолёт из 8-го истребительного авиакрыла рухнул в сельской местности — жертв и разрушений нет.

Пилот истребителя катапультировался и его госпитализировали в ближайшую больницу. Причины аварии пока неизвестны, военные проводят расследование.

Осан — ближайшая к Северной Корее авиабаза ВВС США, расположенная всего в 64 километрах от границы.

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Метки: f-16   ВВС США   Южная Корея   видео   истребитель   крушение   тренировочный полёт   
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16  комментариев
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394
Neftyanoy56 Час назад
Сбил тебя наш летчик Ли Си Цин
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2k
Василий Афиногенов 48 секунд назад
эти?
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20k
Alf 7 минут назад
... Самолёт из 8-го истребительного авиакрыла рухнул в сельской местности жертв и разрушений нет?
Мне больше интересно, как это он умудрился катапультироваться, чтобы потом попасть в больницу. А так всё хорошо, жертв нет и самолёт, почти не пострадал.
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5k
saliamnn 48 минут назад
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47k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
F-16 старые машины, усталость металла даёт о себе знать и ошибку пилота исключать нельзя. не помню точно где читал но в самих сша многие истребители "канибалят " на запчасти для строевых частей.
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25k
Влад Час назад
Ким испытывал рэб?
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12k
Shtoppi 2 часа назад
какол что ли пилотировать учился? )))))))))) наверное это как в случае с тем "леопардом", которому какляцкие дебилы башню оторвали
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