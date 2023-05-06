В Южной Корее разбился американский истребитель F-16

Пилот благополучно катапультировался.
Сегодня утром истребитель F-16 ВВС США потерпел крушение во время тренировочного полёта неподалёку от американской авиабазы Осан, сообщает телеканал CNN. Самолёт из 8-го истребительного авиакрыла рухнул в сельской местности — жертв и разрушений нет.
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Пилот истребителя катапультировался и его госпитализировали в ближайшую больницу. Причины аварии пока неизвестны, военные проводят расследование.
Осан — ближайшая к Северной Корее авиабаза ВВС США, расположенная всего в 64 километрах от границы.
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Мне больше интересно, как это он умудрился катапультироваться, чтобы потом попасть в больницу. А так всё хорошо, жертв нет и самолёт, почти не пострадал.
Каким образом связаны друг с другом выражения "какол что ли пилотировать учился? ))))))))))" и "А давно в России самолеты не падают? "???