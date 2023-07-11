Жёсткая посадка пассажирского самолёта в Сомали попала на видео

Воздушное судно практически развалилось на части, зато пассажиры живы и почти здоровы.
Очень жёсткая посадка пассажирского "Эмбраера" произошла сегодня днём Могадишо. На кадрах с камеры наблюдения видно, как самолёт на огромной скорости выкатывается за пределы ВПП и врезается в бетонный барьер, в нескольких метрах за которым, как утверждается, находится море.
Управление гражданской авиации хочет подтвердить, что самолёт типа Е120 авиакомпании Halla Airline сегодня, 11 июля, разбился при посадке в международном аэропорту имени Адена Адде
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На борту принадлежащего авиакомпании Halla Airlines самолёта находилось 34 человека, включая четверых членов экипажа. По данным местных СМИ, пострадали только трое, причём о тяжёлых травмах речи не идёт.
Судя по кадрам, самолёт вряд ли подлежит восстановлению. У воздушного судна оторваны носовая часть и шасси, серьёзно повреждены крылья и фюзеляж.
Причины аварии пока неизвестны, на месте работают следователи и экстренные службы.
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Ну, дальше вы всё сами видели.