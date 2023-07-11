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Жёсткая посадка пассажирского самолёта в Сомали попала на видео

Жёсткая посадка пассажирского самолёта в Сомали попала на видео

Автор:
11 июля 2023 16:24
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Могадишо   жесткая посадка   крушение   самолёт   сомали   
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Воздушное судно практически развалилось на части, зато пассажиры живы и почти здоровы.

Очень жёсткая посадка пассажирского "Эмбраера" произошла сегодня днём Могадишо. На кадрах с камеры наблюдения видно, как самолёт на огромной скорости выкатывается за пределы ВПП и врезается в бетонный барьер, в нескольких метрах за которым, как утверждается, находится море.


Управление гражданской авиации хочет подтвердить, что самолёт типа Е120 авиакомпании Halla Airline сегодня, 11 июля, разбился при посадке в международном аэропорту имени Адена Адде

На борту принадлежащего авиакомпании Halla Airlines самолёта находилось 34 человека, включая четверых членов экипажа. По данным местных СМИ, пострадали только трое, причём о тяжёлых травмах речи не идёт.

Судя по кадрам, самолёт вряд ли подлежит восстановлению. У воздушного судна оторваны носовая часть и шасси, серьёзно повреждены крылья и фюзеляж.

Причины аварии пока неизвестны, на месте работают следователи и экстренные службы.

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Метки: Видео   Могадишо   жесткая посадка   крушение   самолёт   сомали   
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16  комментариев
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8k
Алексей 3 часа назад
"..пассажиры живы и почти здоровы."
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49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
нереальное везение !!
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10k
Борис Карабанов Час назад
Шпиндель со шпонки соскочил. Воздушный насос не засасывает.
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1k
Stargazer 2 часа назад
Судя по видео, его резко потянуло от оси полосы в сторону... похоже что тормоз левого колеса закусило
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26
CacatuaAutista Stargazer 2 часа назад
туфля не вышла
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36k
russger 2 часа назад
Никто не умер, значит хер с ним. А самолёт можно и новый купить
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12k
Denissg 2 часа назад
Какой имбецил вообще полетит в Сомали? И не думаю, что им повезло. Уж лучше сразу, чем у сомалийцев в заложниках.
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22
Sffe 3 часа назад
Синей изолентой подмотать и в Уральские Авиалинии....Полетает ещё.Там и не такие летают.
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26
CacatuaAutista Sffe 2 часа назад
И чё в УА не так?
Три года без проблем отлетала
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11k
Zемляк 3 часа назад
- Смотри, как я умею!
Ну, дальше вы всё сами видели.
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63k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
спорт-разворот
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800
Damvrot Hohlam 3 часа назад
Аааааа кракодилы, бегимоты .....
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