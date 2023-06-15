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Со дна китайского озера достали американский истребитель времен Второй мировой войны

Со дна китайского озера достали американский истребитель времен Второй мировой войны

Автор:
15 июня 2023 16:05
Сообщество : Военное
Метки: Curtiss P-40C   Китай   видео   военное   вторая мировая война   истребитель   
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Самолёт принадлежал так называемой добровольческой авиагруппы"Летающие тигры".

Китайские рабочие подняли со дна озера Дяньчи (провинции Юньнань) истребитель Curtiss P-40C, который принимал участие в воздушных боях против японцев. Самолёт, судя по опубликованному видео, сохранился хорошо. Известно, что конкретно на этом Curtiss P-40C летал американский лётчик Джон Блекберн, состоявший в добровольческом военно-воздушном подразделении "Летающие тигры". Блекберн совершил вынужденную посадку на озеро Дяньчи 28 апреля 1942 года. Пилот выжил.

История "Летающих тигров" довольно интересна. Китайцы во время войны с Японией (1937-1945 г.) постоянно терпели поражения в воздушных боях (и не только). В какой-то момент военный советник от Америки, бывший лётчик майор Клэр Ли Шеннолт, предложил китайским товарищам создать авиационную добровольческую часть, состоящую из американцев. Правительству Чан Кайши идея понравилась. И после решения многих юридических проволочек Китай нанял около 200 лётчиков и техников из США и на американский же кредит приобрел 100 истребителей Curtiss P-40С.

Добровольческое военно-воздушное подразделение провоевало с декабря 1941-го до июля 1942 года. Всего за полтора года "Летающие тигры" потеряли 51 машину, только 6 из которых были уничтожены в воздушном бою. При этом 60 американских лётчиков сбили за это время один или более вражеский самолёт, а 18 из них считаются асами — 5 и более уничтоженных японских самолётов, в том числе на земле.

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Метки: Curtiss P-40C   Китай   видео   военное   вторая мировая война   истребитель   
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14k
котегRUS Час назад
Надо поставить его перед американским посольством в Пекине..
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34k
Dobry vojak Svejk 54 минуты назад
Это как ? ))
Кстати, на этом история эскадрильи не закончилась. 4 июля 1942 г. американское правительство вывело «Летающих тигров» из состава китайских ВВС и включило в список регулярных соединений армии США. Их преобразовали в 23-ю истребительную авиагруппу 10-й воздушной армии сухопутных войск США. В Китае их стали именовать «отрядом спецназначения американских ВВС» или «отрядом союзнических стран, воевавших в Китае». Группой продолжал командовать Клэр Шеннолт.

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