Со дна китайского озера достали американский истребитель времен Второй мировой войны

Добровольческое военно-воздушное подразделение провоевало с декабря 1941-го до июля 1942 года. Всего за полтора года "Летающие тигры" потеряли 51 машину, только 6 из которых были уничтожены в воздушном бою. При этом 60 американских лётчиков сбили за это время один или более вражеский самолёт, а 18 из них считаются асами — 5 и более уничтоженных японских самолётов, в том числе на земле.