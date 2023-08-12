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«Иллюзия обмана»: сочинка подменила 60 000 рублей из кассы на купюры из «банка приколов»

«Иллюзия обмана»: сочинка подменила 60 000 рублей из кассы на купюры из «банка приколов»

Автор:
12 августа 2023 09:45
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Сочи   деньги   кража   купюры из банка приколов   обман   
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Работница бара решила, что нужно как-то поднять своё финансовое состояние.

Выбрала более «лёгкий» путь – залезла в кассу и…

Хозяин бара подмену заметил и обратился в полицию. А дальше классика жанра. В баре стоят камеры, одна из них смотрит прямо на кассу. Девушку задержали, но она уже успела потратить деньги. Возбуждено уголовное дело.

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Метки: Видео   Сочи   деньги   кража   купюры из банка приколов   обман   
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4  комментария
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Alex 47 минут назад
Мда, трудно без мозгов жить. На что дура рассчитывала?
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1k
Igor Grishaev 6 минут назад
Классику надо знать.
"Тебя посодют; а ты не воруй!"©
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23k
ЦСКА 7 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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52k
stabskapitan Полчаса назад
Да ладно, девка к успеху шла, не фартануло, а все по тому что мозгов нет.
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