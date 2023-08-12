«Иллюзия обмана»: сочинка подменила 60 000 рублей из кассы на купюры из «банка приколов»

835
1
1
Работница бара решила, что нужно как-то поднять своё финансовое состояние.
Выбрала более «лёгкий» путь – залезла в кассу и…
Хозяин бара подмену заметил и обратился в полицию. А дальше классика жанра. В баре стоят камеры, одна из них смотрит прямо на кассу. Девушку задержали, но она уже успела потратить деньги. Возбуждено уголовное дело.
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Новости партнёров
реклама
"Тебя посодют; а ты не воруй!"©