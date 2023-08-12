«Иллюзия обмана»: сочинка подменила 60 000 рублей из кассы на купюры из «банка приколов»

Выбрала более «лёгкий» путь – залезла в кассу и…



Хозяин бара подмену заметил и обратился в полицию. А дальше классика жанра. В баре стоят камеры, одна из них смотрит прямо на кассу. Девушку задержали, но она уже успела потратить деньги. Возбуждено уголовное дело.

