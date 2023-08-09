Конфуз во время инструктажа нового помощника повара

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Новичкам на кухне ресторанов приходится несладко. К счастью, старшие товарищи всегда готовы прийти на помощь и дать дельный совет.
Повторил за старшим в меру понимания.
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