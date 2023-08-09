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Конфуз во время инструктажа нового помощника повара

Конфуз во время инструктажа нового помощника повара

Автор:
09 августа 2023 11:56
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   куьезы   повар   помощник   
785
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Новичкам на кухне ресторанов приходится несладко. К счастью, старшие товарищи всегда готовы прийти на помощь и дать дельный совет.

Повторил за старшим в меру понимания.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   куьезы   повар   помощник   
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3  комментария
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6k
salim777 16 минут назад
Я всё ждал, когда новичок содержимое котелка себе на причинное место выльет. Но всё закончилось весело и слава богу.
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26k
Matrosskin 16 минут назад
Ну, сотрудник молодой, "играй, гормон!"
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13k
..: Атеист :.. Полчаса назад

Бывает..))
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