Пушистый помощник на кухне

Что бы вы ни делали, котики всегда составят вам компанию. Особенно если дело касается еды и различных лакомств. И помощник из видео — яркий тому пример.

Как только его хозяйка начала замешивать тесто, пушистый тут же пришел к ней. И, разумеется, сразу начал помогать. А именно, лезть своими лапками в тесто. Проказник хотел показать хозяйке, как замешивать тесто, но та почему-то абсолютно игнорировала его подсказки. Никакого уважения к заслуженному кулинару!