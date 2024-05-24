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Сообщество Без кота и жизнь не та 2399 постов • 516 подписчиков подписаться
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Пушистый помощник на кухне

Пушистый помощник на кухне

Автор:
24 мая 2024 07:15
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   помощник   тесто   
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Кот решил помочь хозяйке в замешивании теста. Пушистого помощника запечатлели на видео.

Что бы вы ни делали, котики всегда составят вам компанию. Особенно если дело касается еды и различных лакомств. И помощник из видео — яркий тому пример.

Как только его хозяйка начала замешивать тесто, пушистый тут же пришел к ней. И, разумеется, сразу начал помогать. А именно, лезть своими лапками в тесто. Проказник хотел показать хозяйке, как замешивать тесто, но та почему-то абсолютно игнорировала его подсказки. Никакого уважения к заслуженному кулинару!

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   помощник   тесто   
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2  комментария
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34k
Slonyash 48 минут назад
Без кошки ни одно дело дома не обходится
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8k
Евгений Д 7 минут назад
Помощник в доме растет
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3668 постов (3631 в горячем)

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