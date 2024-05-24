Пушистый помощник на кухне

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Кот решил помочь хозяйке в замешивании теста. Пушистого помощника запечатлели на видео.
Что бы вы ни делали, котики всегда составят вам компанию. Особенно если дело касается еды и различных лакомств. И помощник из видео — яркий тому пример.
Как только его хозяйка начала замешивать тесто, пушистый тут же пришел к ней. И, разумеется, сразу начал помогать. А именно, лезть своими лапками в тесто. Проказник хотел показать хозяйке, как замешивать тесто, но та почему-то абсолютно игнорировала его подсказки. Никакого уважения к заслуженному кулинару!
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