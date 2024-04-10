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Встреча двух мастеров

Встреча двух мастеров

Автор:
10 апреля 2024 07:45
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   боец   мастер   пиццайоло   повар   тесто   
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Каждый мастер хорош на своём месте. Интересно, у повара с нунчаками тоже не очень получилось?

Итальянское искусство боя подвластно не каждому.

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Метки: Видео   Прикол   боец   мастер   пиццайоло   повар   тесто   
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32k
Axel Час назад
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10k
Trenzel2003 2 минуты назад
Я вот когда делать нечего, полотенце так же раскручивал. Когда мелкий был. И чем мне это в жизни помогло?
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23k
BiZ Полчаса назад
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6k
Хачик 44 минуты назад
Не зря говорят...

"Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник, И дело не пойдет на лад."(С) И.А.Крылов. Щука и кот.
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13k
Гомерчик 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3138 постов (3022 в горячем)

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