Встреча двух мастеров

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Каждый мастер хорош на своём месте. Интересно, у повара с нунчаками тоже не очень получилось?
Итальянское искусство боя подвластно не каждому.
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