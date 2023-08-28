Шутка от юного юмориста

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Мальчик решил поднять настроение себе и ведущим телевизионной программы. Он рассказал взрослым анекдот про вегана и вегетарианца.
Шутку оценили не только ведущие, но и многие зрители.
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