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Шутка от юного юмориста

Шутка от юного юмориста

Автор:
28 августа 2023 10:38
Сообщество : Неформат
Метки: vegan   Видео   Прикол   Юмор   анекдот   вегетарианец   
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Мальчик решил поднять настроение себе и ведущим телевизионной программы. Он рассказал взрослым анекдот про вегана и вегетарианца.

Шутку оценили не только ведущие, но и многие зрители.

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Метки: vegan   Видео   Прикол   Юмор   анекдот   вегетарианец   
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15  комментариев
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11k
Владимир 2 часа назад
Было бы забавно, если бы про транса и негра так пошутил.
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1k
Kra 6 минут назад
судя по лицу рассказчика, он не до конца понимает смысл шутки...
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10k
Бритва 10 минут назад
настоящий ковбой.
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1k
Александр Полчаса назад
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14k
Kostick 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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16k
Shtoppi 2 часа назад
анекдот из серии:
- Негр и латинос падают с дерева. Кто упадёт на землю первым?
- Латинос. Негру помешает петля на шее.
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12k
Кот Бегемот 2 часа назад
Okay
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