Энтузиасты сделали летающую метлу из "Гарри Поттера" реальностью

Гении, которые придумали это, по сути, просто модифицировали фоилборд. Это устройство для серфинга с подводным крылом, отталкивающим доску от поверхности воды. К нему приделали мотор и палку — впрочем, пришлось работать над центром тяжести всей конструкции и много тренироваться, чтобы "полететь".



Кто тут истинный поттероман и считает, что изобретение бесценно?)

