Энтузиасты сделали летающую метлу из "Гарри Поттера" реальностью

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Правда "летать" она способна только над водой.
Гении, которые придумали это, по сути, просто модифицировали фоилборд. Это устройство для серфинга с подводным крылом, отталкивающим доску от поверхности воды. К нему приделали мотор и палку — впрочем, пришлось работать над центром тяжести всей конструкции и много тренироваться, чтобы "полететь".
Кто тут истинный поттероман и считает, что изобретение бесценно?)
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