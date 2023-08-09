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Энтузиасты сделали летающую метлу из "Гарри Поттера" реальностью

Энтузиасты сделали летающую метлу из "Гарри Поттера" реальностью

Автор:
09 августа 2023 08:18
Метки: Видео   Гарри Поттер   забавно   изобретение   летающая метла   метла   
905
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Правда "летать" она способна только над водой.

Гении, которые придумали это, по сути, просто модифицировали фоилборд. Это устройство для серфинга с подводным крылом, отталкивающим доску от поверхности воды. К нему приделали мотор и палку — впрочем, пришлось работать над центром тяжести всей конструкции и много тренироваться, чтобы "полететь".

Кто тут истинный поттероман и считает, что изобретение бесценно?)

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Метки: Видео   Гарри Поттер   забавно   изобретение   летающая метла   метла   
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Trenzel2003 18 минут назад
Вот только есть вопрос, а на фига!??
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