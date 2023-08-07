Четыре нигерийца почти две недели просидели на пере руля сухогрузного судна, чтобы попасть в Европу

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О том, куда плывёт сухогруз, они не знали и проплыли так более 5600 километров. Их обнаружила береговая охрана Бразилии.
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Жаль что они не имеют представления что такое свобода на самом деле.