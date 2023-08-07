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Четыре нигерийца почти две недели просидели на пере руля сухогрузного судна, чтобы попасть в Европу

Четыре нигерийца почти две недели просидели на пере руля сухогрузного судна, чтобы попасть в Европу

Автор:
07 августа 2023 08:52
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   люди   мигранты   нигерийцы   новости   пере руля   судно   
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О том, куда плывёт сухогруз, они не знали и проплыли так более 5600 километров. Их обнаружила береговая охрана Бразилии.

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Метки: Видео   люди   мигранты   нигерийцы   новости   пере руля   судно   
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3  комментария
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3k
Едондер пуп 57 минут назад
Ну все, воды на обратную дорогу теперь хватит))
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3k
Pioner76 Полчаса назад
Цель оправдывает средства... или как там говорится.
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9k
Trenzel2003 Полчаса назад
Хоть тушкой, хоть чучелом. Главное на свободу.
Жаль что они не имеют представления что такое свобода на самом деле.
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