В Вологде отвергнутый водитель помчался за девушками, чтобы избить за отказ прокатиться

Дикая история произошла поздно вечером. Две барышни прогуливались, когда им начала сигналить машина. Мужчина за рулем флиртовал и предлагал прокатиться, однако девушки грубо отказали и пошли дальше.
Не стерпев такого обращения водитель выскочил из авто, погнался за обидчицами и начал избивать одну из них на переходе. Очевидцы ЧП лишь молча наблюдали за происходящим.
Девушка получила сотрясение и несколько синяков. А вот нападавшему не повезло - мимо проезжали гайцы, которые сразу же его настигли, хоть он и пытался добежать до своей машины.
Однако пострадавшая девушка переживает, что никакой ответственности мужчина за это не понесет и отделяется лишь штрафом.
Источник:
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