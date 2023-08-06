FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 532 поста • 28 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Вологде отвергнутый водитель помчался за девушками, чтобы избить за отказ прокатиться

В Вологде отвергнутый водитель помчался за девушками, чтобы избить за отказ прокатиться

Автор:
06 августа 2023 09:59
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   вологда   девушки   мужчина   неадекват   отказ   
1626
1
1

Дикая история произошла поздно вечером. Две барышни прогуливались, когда им начала сигналить машина. Мужчина за рулем флиртовал и предлагал прокатиться, однако девушки грубо отказали и пошли дальше.


Не стерпев такого обращения водитель выскочил из авто, погнался за обидчицами и начал избивать одну из них на переходе. Очевидцы ЧП лишь молча наблюдали за происходящим.


Девушка получила сотрясение и несколько синяков. А вот нападавшему не повезло - мимо проезжали гайцы, которые сразу же его настигли, хоть он и пытался добежать до своей машины.


Однако пострадавшая девушка переживает, что никакой ответственности мужчина за это не понесет и отделяется лишь штрафом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   вологда   девушки   мужчина   неадекват   отказ   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
vitenok Час назад
Национальность этого козла можно не спрашивать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
8k
Сфинктер Андропова 15 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай 22 минуты назад
йопт, ну хоть копы вовремя на месте оказались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр 22 минуты назад
Да ладно... Шлёндрали две начинающие.... Переходили дорогу в неположенном месте, им посигналили, мол, нехорошо так делать, а они, налакавшись какого-нибудь "Ягуара", распустили языки... Их же не научили, что "за базар нужно отвечать" ... Ну и мужик не выдержал... А теперь "ДА! До нас домогались!!!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий Полчаса назад
Отвергнутый Казанова .....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
jnkbxybr Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Shtoppi Полчаса назад
это из серии: "как на ровном месте заработать себе статью"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Lexx Час назад
С хорошим адвокатом, можно за уши притянуть и попытку изнасилования, и ограбления, и ещё что нибудь, по вновь "открывшимся обстоятельствам". Там уже точно, не до штрафа будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1329760



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Тату реализм
Тату реализм
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так, стоп

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#забавно#автомобили#СССР#ДТП#сарказм#девушки#авто аварии#фильм#Китай
#Юмор#интересно#животные#автомир#кино#полиция#дети#Автовсячина#мужчина#Мемы
#история#Прикол#люди#машина#в мире#аварии#факты#подборка#Великобритания#милота
Тату реализм Тату реализм "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться