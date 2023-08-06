В Вологде отвергнутый водитель помчался за девушками, чтобы избить за отказ прокатиться

Не стерпев такого обращения водитель выскочил из авто, погнался за обидчицами и начал избивать одну из них на переходе. Очевидцы ЧП лишь молча наблюдали за происходящим.

Девушка получила сотрясение и несколько синяков. А вот нападавшему не повезло - мимо проезжали гайцы, которые сразу же его настигли, хоть он и пытался добежать до своей машины.

Однако пострадавшая девушка переживает, что никакой ответственности мужчина за это не понесет и отделяется лишь штрафом.