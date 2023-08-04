Мужчине не угодила входная зона "Пятёрочки"

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Немного возвышенных диалогов из Омска, где местный зарубился с дверью супермаркета.
Чем не угодила входная зона "Пятёрочки" в микрорайоне Загородный— тайна, политая алкоголем. По словам очевидцев, перформер был изрядно пьян. Голыми руками бил и вырывал стёкла, время от время кидая выразительные реплики прохожим.
Автомату выдачи товаров "Озон" тоже не поздоровилось: он был вырван и избит ногами.
Полиция идентифицировала крушителя, выясняет его мотивы и обстоятельства.
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То есть полиция его на месте не задержала и он ушел ? А потом полиция его доблестно идентифицировала ?
что ботан в очках синий, что по другую сторону двери такая же фауна.
А какие у синяка мотивы могут быть?
Этот дегенерат, как проспится, и не вспомнит ничего