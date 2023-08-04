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Мужчине не угодила входная зона "Пятёрочки"

Мужчине не угодила входная зона "Пятёрочки"

Автор:
04 августа 2023 10:12
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Пятёрочка   алкоголь   магазин   маты   пьяный   разбой   
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Немного возвышенных диалогов из Омска, где местный зарубился с дверью супермаркета.

Чем не угодила входная зона "Пятёрочки" в микрорайоне Загородный— тайна, политая алкоголем. По словам очевидцев, перформер был изрядно пьян. Голыми руками бил и вырывал стёкла, время от время кидая выразительные реплики прохожим.


Автомату выдачи товаров "Озон" тоже не поздоровилось: он был вырван и избит ногами.


Полиция идентифицировала крушителя, выясняет его мотивы и обстоятельства.


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Метки: Видео   Пятёрочка   алкоголь   магазин   маты   пьяный   разбой   
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10  комментариев
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21k
иванов дмитрий 2 часа назад
Полиция идентифицировала крушителя, выясняет его мотивы и обстоятельства.
.
То есть полиция его на месте не задержала и он ушел ? А потом полиция его доблестно идентифицировала ?
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467
twincam 14 минут назад
якут еще что-то там пытается втащить )))
что ботан в очках синий, что по другую сторону двери такая же фауна.
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12k
кот базилий 38 минут назад
"Савсэм бэлый, савсэм гарачый"
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3k
Lexx Час назад
Поди водку в "долг" не дали.
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14k
GROMOZEKA Час назад
Мотивы?
А какие у синяка мотивы могут быть?
Этот дегенерат, как проспится, и не вспомнит ничего
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