Мужчине не угодила входная зона "Пятёрочки"

Чем не угодила входная зона "Пятёрочки" в микрорайоне Загородный— тайна, политая алкоголем. По словам очевидцев, перформер был изрядно пьян. Голыми руками бил и вырывал стёкла, время от время кидая выразительные реплики прохожим.





Автомату выдачи товаров "Озон" тоже не поздоровилось: он был вырван и избит ногами.





Полиция идентифицировала крушителя, выясняет его мотивы и обстоятельства.