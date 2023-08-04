«Честное слово, это ужасно»: штурм секонд-хенда произошёл в белорусском Гомеле

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Видео с толпами подростков, с нетерпением ожидающих открытия под дверями магазинов в день завоза нового товара и врывающихся в зал, стараясь обогнать друг друга, за последнюю неделю поступали из самых разных городов Беларуси.
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Вот в США например
И это странно. Не родители подростков рвут магазины, а дети по сути. Вот кому в их возрасте было интересно урвать футболку по скидке? Вот родители таскали детей по всяким недорогим местам в поисках где подешевле.
Может флешмоб какой?
мало чем отличается от какляцкой