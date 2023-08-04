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«Честное слово, это ужасно»: штурм секонд-хенда произошёл в белорусском Гомеле

«Честное слово, это ужасно»: штурм секонд-хенда произошёл в белорусском Гомеле

Автор:
04 августа 2023 09:44
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Вижео   Гомель   люди   одежда   секонд-хенд   штурм   
1610
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Видео с толпами подростков, с нетерпением ожидающих открытия под дверями магазинов в день завоза нового товара и врывающихся в зал, стараясь обогнать друг друга, за последнюю неделю поступали из самых разных городов Беларуси.

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Метки: Вижео   Гомель   люди   одежда   секонд-хенд   штурм   
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16  комментариев
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3k
PtDragon 2 часа назад
Жадность она такая, причём везде.
Вот в США например
Ссылка www.youtube.com
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544
Дмитрий Базурин 21 минуту назад
От хохлов заразились
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7k
Pravednik84 46 минут назад
Ну я тоже нередко беру шмотки в секонде, но просто при виде такой толпы уйду в сторону.
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4k
dangora 57 минут назад
Реально на видео процентов 90 это подростки.
И это странно. Не родители подростков рвут магазины, а дети по сути. Вот кому в их возрасте было интересно урвать футболку по скидке? Вот родители таскали детей по всяким недорогим местам в поисках где подешевле.
Может флешмоб какой?
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278
Ариманов Дмитрий Полчаса назад
Ну так ломящаяся туда молодёжь всё молодёжное разобрала, вот ничего и не осталось. То ли сарказм, то ли нет, сам не разобрался)
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1k
Просто чувак в интернете Час назад
Жадность она везде одинаковая.
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86
AlexWoyz Час назад
кто эти модники и модницы? как там в той давке можно что-то выбрать?
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4k
Alex Час назад
И охота так ломиться ради того, что бы купить обосранные Европейские трусы?
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16k
Shtoppi 2 часа назад
черная пятница - белорусская версия.
мало чем отличается от какляцкой
Ссылка www.youtube.com
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