«Ну зато воспоминание какое будет!»: 83-летняя пенсионерка забралась на самую высокую точку на Розе Хутор

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Отважная женщина, которая ценит каждый момент своей жизни, прокатилась на экстремальных качелях.
Пенсионерка показала, что нужно брать и делать!
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Метки: Видео РозаХутор воспоминание качели отдых пенсионерка
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На канатной дороге доехала точнее.
А так бабушка веселая!)
Ну может легкое ощущение в голове только будет. И то, если она недолго, даже этого наверное не почувствует.
Высота около 2000 почти не дают каких то последствий и ощущений для организма при кратковременном пребывании. Выше 3000 там уже чувствуется больше гораздо . А на 2000 разницы с землей мало.