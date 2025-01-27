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«Ну зато воспоминание какое будет!»: 83-летняя пенсионерка забралась на самую высокую точку на Розе Хутор

«Ну зато воспоминание какое будет!»: 83-летняя пенсионерка забралась на самую высокую точку на Розе Хутор

Автор:
27 января 2025 10:38
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   РозаХутор   воспоминание   качели   отдых   пенсионерка   
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Отважная женщина, которая ценит каждый момент своей жизни, прокатилась на экстремальных качелях.


Пенсионерка показала, что нужно брать и делать!


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Метки: Видео   РозаХутор   воспоминание   качели   отдых   пенсионерка   
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11  комментариев
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9k
evenSeven 3 часа назад
Похоже, тут такая бабушка, что нас всех еще переживет...
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415
Дмитрий 49 минут назад
Забралась)))
На канатной дороге доехала точнее.
А так бабушка веселая!)
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415
Дмитрий Алекс Полчаса назад
Не, с дыханием на 2000м высоты нет проблем никаких.
Ну может легкое ощущение в голове только будет. И то, если она недолго, даже этого наверное не почувствует.
Высота около 2000 почти не дают каких то последствий и ощущений для организма при кратковременном пребывании. Выше 3000 там уже чувствуется больше гораздо . А на 2000 разницы с землей мало.
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291
Александр Пушкин 2 часа назад
Что то подобное уже "Уральские пельмени" показывали.
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13k
Отвратительный Мужик 3 часа назад
А вот они её покатали , бабушке плохо стало и умерла она , кто за это ответит ? Я бы не рискнул старушку так развлекать .
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25k
hebpat 4 часа назад
не долго будет вспоминать
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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