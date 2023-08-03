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В Ростовской области две женщины избили спасателя за отказ покатать их на лодке

В Ростовской области две женщины избили спасателя за отказ покатать их на лодке

Автор:
03 августа 2023 08:31
Метки: Видео   девушки   лодка   отказ   ростов   спасатель   
1629
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Инцидент случился днем, 1 августа, на территории городского пляжа Волгодонска. По словам очевидцев, хулиганки напились и требовали от спасателя, который следил за безопасностью людей на воде, покатать их на служебной лодке.


Мужчина отказал им, что привело женщин в ярость — они начали бить его палками и бросаться пустыми бутылками.

Как пишет городская пресса, спасатель получил травмы — медики диагностировали у него сотрясение мозга, повреждение челюсти и гематомы.

Полиция прибыла спустя 40 минут после инцидента. К тому времени, дебоширы успели скрыться в неизвестном направлении.

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Метки: Видео   девушки   лодка   отказ   ростов   спасатель   
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8  комментариев
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75k
Viktor Час назад
Это называется просто - быдло! И как там было, если женщина ударила мужчину, то она автоматически теряет пол и становится спарринг-партнёром!
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5k
Евгений Д 50 секунд назад
Ладно полиция поздно приехала.
А остальные окружающие что смотрели ??
Схватили бы и окунули в воду остудиться
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15k
Alex 12 минут назад
И попробуй @бни, не отмоешься потом. Бабью прав много дали...
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16
grazoe vasilykopkov Полминуты назад
потому что мужики во власти их поддерживают - являясь или куколдами или стремясь ослабить других мужчин как конкурентов
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2k
Froll 13 минут назад
Наказание должно соответствовать содеянному.Закидать их тоже палками и бутылками.Только посильней в пару раз,чтобы неповадно было.
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27k
Егор 24 минуты назад
Обезьяна взяла в руки палку и эволюция закрутилась.
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10k
Борис Карабанов 54 минуты назад
Просто дамы "Памятку для мигрантов" ещё не читали. Впрочем, они и не обязаны были - они же, наверное, не мигрантки какие-нибудь черномазые.
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