В Ростовской области две женщины избили спасателя за отказ покатать их на лодке

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Инцидент случился днем, 1 августа, на территории городского пляжа Волгодонска. По словам очевидцев, хулиганки напились и требовали от спасателя, который следил за безопасностью людей на воде, покатать их на служебной лодке.
Мужчина отказал им, что привело женщин в ярость — они начали бить его палками и бросаться пустыми бутылками.
Как пишет городская пресса, спасатель получил травмы — медики диагностировали у него сотрясение мозга, повреждение челюсти и гематомы.
Полиция прибыла спустя 40 минут после инцидента. К тому времени, дебоширы успели скрыться в неизвестном направлении.
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А остальные окружающие что смотрели ??
Схватили бы и окунули в воду остудиться
У нас последние 100 лет равноправие полов вообще-то.
Просто из-за феминистской пропаганды некоторые самки вконец оборзели.
Фемкам не нужны РАВНЫЕ права, они топят за превосходство женского пола...