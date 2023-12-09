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Технологичный дом

Технологичный дом

Автор:
09 декабря 2023 09:49
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Вещи   дом   квартира   мелочи   удобство   уют   
1325
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Пока мы все живем в 21 веке - герой видео уже в 25-м. В доме все продумано до мелочей, есть вся техника, да еще и в рабочем состоянии.

Дом, в котором всё продумано до мелочей!

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Метки: Вещи   дом   квартира   мелочи   удобство   уют   
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11  комментариев
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9k
Владимир Час назад
В доме все продумано до мелочей, есть вся техника, да еще и в рабочем состоянии.
Вот только нормального отопления нет.
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16k
Совранский Минуту назад
Погодите господа и дамы!- а где критики и борцы Гинписовцы, - она салфеток, перчаток, упаковки (неразлагаемой) за одно видео - "тонну" оставила! Или это нюанс технологий не смущает?!
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3k
Autumn2015 5 минут назад
Обычный рекламный ролик АлиЭкспресса, коими полон весь Ютуб, ТикТок и т.п. Куча китайских приблуд для решения одной проблемы - "согреться", ибо обычно китайские дома не имеют отопления.
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848
дмитрий викторович 15 минут назад
Главная интрига ролика- зачем показали оставленные ключи в замке.
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41k
Aleks Полчаса назад
Вся техника сводится к тому, что бы что то нагреть. А батарей бог не дал.
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202
ApolloOne Полчаса назад
Все это очень технологично до первого отключения электричества. И, судя по ролику, хозяйка там дуба даст от холода мигом. ;)
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6k
livaneth Час назад
Я не понял идеи с ключами, забытыми в замочной скважине с наружней стороны дома. Будет подан тревожный сигнал?
Нет воров?
Придет хозяин дома и заберет ключи?
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3k
Роман Час назад
с ключами от квартиры, которые торчат в коридоре, как-то не удобно получается...
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9k
sedoisever Час назад
Чёт не увидел я 25 век. Ну, несколько приблуд с Али. В наших квартирах сейчас и потехнологичеей вещи есть.
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67k
doker Час назад
Алиэкспресс - он такой...
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