Технологичный дом

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Пока мы все живем в 21 веке - герой видео уже в 25-м. В доме все продумано до мелочей, есть вся техника, да еще и в рабочем состоянии.
Дом, в котором всё продумано до мелочей!
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