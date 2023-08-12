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Арендодатель из Китая сдал квартиру девушке, а через год решил проверить, как она живёт

Арендодатель из Китая сдал квартиру девушке, а через год решил проверить, как она живёт

Автор:
12 августа 2023 10:12
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Китай   аренда   жилье   мусор   срач   уборка   
2486
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Зрелище повергло его в шок.

За весь год она ни разу не выносила мусор и не убиралась. Целыми днями девушка только работала, сидела за телефоном и ела. Cпала она в том же маленьком месте, где сидит на видео.


По словам хозяина квартиры, вонь там была невыносимой.

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Метки: Видео   Китай   аренда   жилье   мусор   срач   уборка   
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12  комментариев
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3k
Александр 2 часа назад
Что-то не увидел девушку. Сидит существо в куче мусора...
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8k
Сфинктер Андропова Полчаса назад
Дерьмодемон а не девушка ...
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−3
cgcwfjnw Полчаса назад
окр ...
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14k
Minos 37 минут назад
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7k
Горец Ю Час назад
С чего китаец решил что это девушка?
Засранец это.
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6k
salim777 Час назад
А! О!.. Это девушка?
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4k
Alex 2 часа назад
Засранка
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33k
ACU900 2 часа назад
Тут гораздо чище:
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2k
Fiverknot 2 часа назад
Там что-то на уровне психиатрии.
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Snezhinka

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