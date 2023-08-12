Арендодатель из Китая сдал квартиру девушке, а через год решил проверить, как она живёт

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Зрелище повергло его в шок.
За весь год она ни разу не выносила мусор и не убиралась. Целыми днями девушка только работала, сидела за телефоном и ела. Cпала она в том же маленьком месте, где сидит на видео.
По словам хозяина квартиры, вонь там была невыносимой.
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