Дмитрий Губерниев раскритиковал Дагестан за горы мусора

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев остался разочарован отдыхом в дагестанском Каспийске. После этого он записал обращение к чиновникам мэрии.
«Товарищи-руководители Каспийска, ну вывезите мусор, сделайте доброе дело. +40 на улице. Ну что это такое, а? Ужас», – заявил Губерниев.
Он показал видео, записанное на одной из улиц: горы бытовых отходов, переполненные баки, грязь на прилежащей территории. Видно, что мусор не вывозят. Дмитрий Губерниев отметил, что такое можно увидеть в каждом дворе днем. Все усугубляется тем, что в жару нечистоты начинают зловонно пахнуть.
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везде куда приходят эти чернодопые овцеёбы они везда такое устраивают