Дмитрий Губерниев раскритиковал Дагестан за горы мусора

«Товарищи-руководители Каспийска, ну вывезите мусор, сделайте доброе дело. +40 на улице. Ну что это такое, а? Ужас», – заявил Губерниев.

Он показал видео, записанное на одной из улиц: горы бытовых отходов, переполненные баки, грязь на прилежащей территории. Видно, что мусор не вывозят. Дмитрий Губерниев отметил, что такое можно увидеть в каждом дворе днем. Все усугубляется тем, что в жару нечистоты начинают зловонно пахнуть.