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Дмитрий Губерниев раскритиковал Дагестан за горы мусора

Дмитрий Губерниев раскритиковал Дагестан за горы мусора

Автор:
10 августа 2023 09:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Дагестан   горы мусора   дмитрий губерниев   знаменитости   мусор   
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев остался разочарован отдыхом в дагестанском Каспийске. После этого он записал обращение к чиновникам мэрии.

«Товарищи-руководители Каспийска, ну вывезите мусор, сделайте доброе дело. +40 на улице. Ну что это такое, а? Ужас», – заявил Губерниев.


Он показал видео, записанное на одной из улиц: горы бытовых отходов, переполненные баки, грязь на прилежащей территории. Видно, что мусор не вывозят. Дмитрий Губерниев отметил, что такое можно увидеть в каждом дворе днем. Все усугубляется тем, что в жару нечистоты начинают зловонно пахнуть.

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Метки: Видео   Дагестан   горы мусора   дмитрий губерниев   знаменитости   мусор   
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9  комментариев
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10k
BarOb 2 часа назад
Похоже местная администрация, от радости нахлынувших денег, которые стали привозить туристы, не в курсе что есть и обратная сторона медали. Теперь будет больше мусора, на уборку которого тоже нужны большие затраты
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2k
SmartCat101 10 минут назад
совершенно нет повода для удивления!!!
везде куда приходят эти чернодопые овцеёбы они везда такое устраивают
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171
Иван 22 минуты назад
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244
Liberman Иван 19 минут назад
Ха, а действительно)
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197
kukaracha21 44 минуты назад
А что у Губeрниeва так плохо с финансами, что рeшил отдыхать в Каспийскe?
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65
Serg Час назад
Такая же фигня в Майкопе. Квитанции приходят исправно, мусор вывозят с задержкой и ссылаютс на нехватку техники и рабочих. Зато у руководства все нормально, и техника на месте и зарплаты не задерживают.
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8k
Дмитрий Час назад
Разобрал шкаф и стояло всё на лоджии с месяц(доски естественно). И вот как в той сказке: надоело "стоять". Раз в день, что бы не перенапрягаться, выходишь на улицу- выносишь одну доску(доски тяжёлые если что). И так 4 дня!!! Каждый раз доски на мусорке ставились в специальный отсек, для строительного мусора или больших предметов(не знаю как он называется, но у нас у каждой мусорке такие в городе). Так вот! Не хвалюсь, но всё же! Все 4 дня, что выносил доски пред идущих досок не было!!! Т.е. мусор вывозится каждый день!!! Единственное условие, что бы мусор не вывезли-это мороз за 40! Тогда просто гидравлика у мусоровозов не работает и мусор лежит до первого потепления! Значить можно поставить работу так, что бы мусор не скапливался у мусорок и жители были довольны.
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33k
Fat Lynx 2 часа назад
Такая х*йня и в Краснодаре часто встречается. Просто ТСЖ или УК решают, что вместо 3 раз в неделю достаточно вывозить мусор 2, а то и вовсе 1 раз в неделю и на этом сэкономить, чтобы потом спи*дить.
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2k
Оксид Бетона 2 часа назад
Дима, извинись!
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