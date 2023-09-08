Если достал сосед, тебе нужен дед

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а электрический столб на видео видно чуть дальше, и он бетонный.
Теперь деду ввалят ущерб и восстановление
И так много раз.