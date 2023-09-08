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Если достал сосед, тебе нужен дед

Если достал сосед, тебе нужен дед

Автор:
08 сентября 2023 08:47
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Громкая музыка   Музыка   конфликт   пьяный дед   сосед   столб   
1766
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Пьяный дед спилил своим соседям электрический столб, потому что устал от их громкой музыки.

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Метки: Видео   Громкая музыка   Музыка   конфликт   пьяный дед   сосед   столб   
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10  комментариев
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21k
Анатолий Соколов Час назад
а самое смешное что столб с "парными" изоляторами - это телефонные линии.

а электрический столб на видео видно чуть дальше, и он бетонный.
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7k
rutt 50 минут назад
Координально решил вопрос.
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1k
Друг 59 минут назад
дед любит валить столбы )))) теперь ему предоставят шанс валить деревья )))
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5k
Дмитрий ! Час назад
"Соседи", похоже, дом культуры.
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3k
Trilik Час назад
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16k
Мистер Фикс Час назад
Мде...
Теперь деду ввалят ущерб и восстановление
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1k
Потому что я Алёша Час назад
Дык судя по зданию через дорогу ониместный клуб обесточил. Репитировал поди, кружок ансамбля Василёк.
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88k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Я столбы не пилила, но электрорубильник соседу за громкую музыку выключала.
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