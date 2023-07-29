Анонсирован полнометражный фильм полностью созданный нейросетью

Нейросети развиваются, хотим мы этого или нет. И развиваются они стремительно, подтверждением тому будет служить фильм, созданный искусственным интеллектом. В отличие от кривой, косой рекламы и бесконечных сериалов от ИИ, даже в коротеньком трейлере чувствуется потенциал.

Картинки генерировала Midjourney, в видосы их превратил Runway, а монтаж провернули в CapCut. Не удивлюсь, если сюжет про очередной постапокалипсис создали тоже не без помощи Сhatgpt.

Конечно, говорить о стройности сюжета, наличии или отсутствии логических дыр в повествовании или о выдающейся игре "актеров" пока не приходится, но поживем - посмотрим. Пока же сам трейлер ни чем не хуже сотни аналогичных от Голливуда, ну а идея фильма в том, что человечество в очередной раз все просрало.