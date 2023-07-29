Анонсирован полнометражный фильм полностью созданный нейросетью

Пока американские актеры бастуют против использования ИИ в мире кино, анонсирован выход фильма полностью созданного с помощью этого пресловутого ИИ.
Нейросети развиваются, хотим мы этого или нет. И развиваются они стремительно, подтверждением тому будет служить фильм, созданный искусственным интеллектом. В отличие от кривой, косой рекламы и бесконечных сериалов от ИИ, даже в коротеньком трейлере чувствуется потенциал.
Картинки генерировала Midjourney, в видосы их превратил Runway, а монтаж провернули в CapCut. Не удивлюсь, если сюжет про очередной постапокалипсис создали тоже не без помощи Сhatgpt.
Конечно, говорить о стройности сюжета, наличии или отсутствии логических дыр в повествовании или о выдающейся игре "актеров" пока не приходится, но поживем - посмотрим. Пока же сам трейлер ни чем не хуже сотни аналогичных от Голливуда, ну а идея фильма в том, что человечество в очередной раз все просрало.
В принципе, для той же самой фантастики вполне себе годная идея по созданию фильмов. Плюс колоссальная экономия на зарплатах тех же актеров. Ой, как не вовремя они на забастовку ушли...
Источник:
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- Эффектный и результативный удар гольфиста
))))
просто напиши объяву "кто хочет сняться в кино за 1\10 гонорара бастующего актера" - очередь будет из миллионов при чем каждый второй сыграет получше и естественней любого тома круза