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Анонсирован полнометражный фильм полностью созданный нейросетью

Анонсирован полнометражный фильм полностью созданный нейросетью

Автор:
29 июля 2023 12:16
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Видео   Постаппокалипсис   искусственный интелект   кино   нейросет   трейлер   фантастика   
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Пока американские актеры бастуют против использования ИИ в мире кино, анонсирован выход фильма полностью созданного с помощью этого пресловутого ИИ.

Нейросети развиваются, хотим мы этого или нет. И развиваются они стремительно, подтверждением тому будет служить фильм, созданный искусственным интеллектом. В отличие от кривой, косой рекламы и бесконечных сериалов от ИИ, даже в коротеньком трейлере чувствуется потенциал.

Картинки генерировала Midjourney, в видосы их превратил Runway, а монтаж провернули в CapCut. Не удивлюсь, если сюжет про очередной постапокалипсис создали тоже не без помощи Сhatgpt.


Конечно, говорить о стройности сюжета, наличии или отсутствии логических дыр в повествовании или о выдающейся игре "актеров" пока не приходится, но поживем - посмотрим. Пока же сам трейлер ни чем не хуже сотни аналогичных от Голливуда, ну а идея фильма в том, что человечество в очередной раз все просрало.


В принципе, для той же самой фантастики вполне себе годная идея по созданию фильмов. Плюс колоссальная экономия на зарплатах тех же актеров. Ой, как не вовремя они на забастовку ушли...

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Метки: Видео   Постаппокалипсис   искусственный интелект   кино   нейросет   трейлер   фантастика   
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6  комментариев
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Александр Час назад
Мне кажется в сравнении с тем, что сейчас снимают в мире, бред от нейросети может и оскара получить... Во всех номинациях...
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twincam 12 минут назад
Как кто-то тут писал - "я человек простой, вижу нейросеть - ставлю минус"
))))
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19k
сеньор Леонсио 58 минут назад
Вот пусть нейросеть его и смотрит!
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3k
poбт Час назад
забастовка актеров это даже смешно

просто напиши объяву "кто хочет сняться в кино за 1\10 гонорара бастующего актера" - очередь будет из миллионов
при чем каждый второй сыграет получше и естественней любого тома круза
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