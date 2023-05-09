FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Нейротворчество 115 постов • 9 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Нейротворчество
Самая жуткая реклама фастфуда

Самая жуткая реклама фастфуда

Автор:
09 мая 2023 08:17
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Нейротворчество   бургер   видео   вредная еда   кафе   фасфуд   
1552
1
1

Если вы задумываетесь навсегда отказаться от нездоровой пищи, то лучшего мотивирующего ролика не найти.

Нейрореклама только начинает развиваться, но то, что выходит из-под "пера" искусственного интеллекта, честно говоря, вызывает больше вопросов, чем ответов.


Представляем вам очередной "шедевр", после которого очень хочется нормальной еды — супчика там или пюрешки с котлеткой.



Если в прошлом "творении" психоделической рекламе пиццы была хоть какая-то логика в повествовании, то здесь просто театр абсурда.

Так что рекламщики еще долго могут спасть спокойно, искусственному интеллекту нескоро получится забрать у них честно заработанный кусок хлеба.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Нейротворчество"
Метки: Нейротворчество   бургер   видео   вредная еда   кафе   фасфуд   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
homerchik 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Fiverknot Полчаса назад
Очередная нейродрочь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Yow 41 минуту назад
Нервосеть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43
Сергей Шипицын 50 минут назад
Грустно и точка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Copycat Час назад
не на 70% того что генерирует нейросеть в принципе без слез не взглянешь, именно по этому в каждом посте есть коментарии типа "вижу слово нейросеть ставлю минус"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
227
Ра Мзанкадыров Copycat Полчаса назад
Если не на 70%, то на сколько?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

77147



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Лишь о памяти святой и светлой
Лишь о памяти святой и светлой
От улыбки лопнула щека
От улыбки лопнула щека
Набирающие популярность в сообществах
Мальчик хочет в Тамбов… Как Мурат Насыров воспел русский город на латиноамериканскую мелодию
Мальчик хочет в Тамбов… Как Мурат Насыров воспел русский город на латиноамериканскую...
Почему в Соединенных Штатах не ставят ограду вокруг частных домов
Почему в Соединенных Штатах не ставят ограду вокруг частных домов
Сериал из короткометражек к 9 мая
Сериал из короткометражек к 9 мая
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не смешно...

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#полиция#Еда#шоу бизнес#Германия
#Юмор#СССР#картинки#Приколы#люди#Россия#арест
#интересно#подборка#в мире#соцсети#факты#Девушка
Сериал из короткометражек к 9 мая Сериал из короткометражек к 9 мая Необычный бургер к чаю Необычный бургер к чаю Зажигалка неожиданно взорвалась в руках курильщика Зажигалка неожиданно взорвалась в руках курильщика Переклинило: парень засунул в карман бургер вместо смартфона Переклинило: парень засунул в карман бургер вместо смартфона Парень ограбил кафе с куском пластмассы в руке Парень ограбил кафе с куском пластмассы в руке Сотрудники кафе в Бразилии устроили тёплый прием грабителю Сотрудники кафе в Бразилии устроили тёплый прием грабителю

На что жалуетесь?

Вернуться