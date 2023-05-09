Самая жуткая реклама фастфуда

Если вы задумываетесь навсегда отказаться от нездоровой пищи, то лучшего мотивирующего ролика не найти.
Нейрореклама только начинает развиваться, но то, что выходит из-под "пера" искусственного интеллекта, честно говоря, вызывает больше вопросов, чем ответов.
Представляем вам очередной "шедевр", после которого очень хочется нормальной еды — супчика там или пюрешки с котлеткой.
Если в прошлом "творении" психоделической рекламе пиццы была хоть какая-то логика в повествовании, то здесь просто театр абсурда.
Так что рекламщики еще долго могут спасть спокойно, искусственному интеллекту нескоро получится забрать у них честно заработанный кусок хлеба.
Источник:
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