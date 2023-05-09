Самая жуткая реклама фастфуда

Нейрореклама только начинает развиваться, но то, что выходит из-под "пера" искусственного интеллекта, честно говоря, вызывает больше вопросов, чем ответов.

Представляем вам очередной "шедевр", после которого очень хочется нормальной еды — супчика там или пюрешки с котлеткой.